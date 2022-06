BRIÈRE, Marcel " Ti-Gus "



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Brière, surnommé " Ti-Gus ", survenu le samedi 4 juin 2022, à Châteauguay, à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son ex-conjointe Carmelle Maurice, ses enfants Daniel, Sylvie, Manon (René), Diane (Serge), Marcel (Josée), Annick et Jean François, ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il laisse également ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, sans oublier son chat Buddy, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un rassemblement à la mémoire de Ti-Gus aura lieu le samedi, 18 juin 2022 de 17h à 19h à la :Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié.