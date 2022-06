DUBOIS, Lucile



À Montréal, le 3 janvier 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Lucile Dubois, fille de feu Aurore Cérat et feu Arthur Dubois. Elle a été mariée à feu Alfred Gagnier (1949-1965) et à feu Léo Provost (1968-1987).Elle rejoint son frère Jean (Adrienne), ses soeurs Claire (feu Alexis) et Gisèle (Jean-Claude Provost). Elle laisse dans le deuil son frère Fernand (Andrée), ses enfants : Louise, Jean-Claude (Marie-Josée), Suzanne (Armando), feu Robert, André, Patrick (Caroline) et Martin (Isabelle); et ses petits-enfants : Paul (Nancy), feu Samuel, Émilie (Vincent), Simon, Geneviève, Guillaume, Marie-Noëlle (Jade), Christophe, Louis, Laurianne, Ève et Valérie ainsi que plusieurs autres parents et amis.Lucile Dubois a tenu le dépanneur Provost à Ste-Julienne de 1975 à 1987.Toujours respectueuse, douce et généreuse, elle dévoua sa vie au bonheur et au bien-être de sa famille et amis et rien ne lui faisait plus plaisir que d'être entourée d'eux. Malgré les épreuves, sa vie a eu ses beaux moments remplis de rire et d'amour. Sans elle nous n'aurions aucune histoire à écrire. Toujours aimée et chérie par sa famille, elle va nous manquer énormément. Mais elle survit dans nos coeurs et dans tous les souvenirs qu'elle nous laisse. Nous la confions à ses bien-aimés partis avant elle. Ce n'est qu'un au revoir! Nous t'aimons si fort!Les funérailles seront célébrées le mardi 21 juin 2022 à la Paroisse de La Visitation, 1847, boulevard Gouin Est à Montréal à 11h. La famille sera présente à l'église dès 10h30 pour recevoir vos condoléances.Au lieu de fleurs, merci de faire un don à la mémoire de Lucile Dubois à la Fondation Habilitas - allocation pour les sourds et malentendants (adultes et aînés).https://habilitas.ca/fr/don-mabmackay/ ou 514-488-0043-poste 1406