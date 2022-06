MONETTE, Pierre



À Montréal, au CHUM, le 10 juin 2022, est décédé avec beaucoup de courage M. Pierre Monette, fils de Josephat Monette.Il laisse dans le deuil et une profonde tristesse sa mère Mme Yvette Monette, ses frères André, Jacques, Claude, Gilles ainsi que ses belles-soeurs Francine, Christine et Carole.Il laisse aussi dans le deuil sa nièce Nancy, sa petite-nièce Abigaelle ainsi que plusieurs ami(e)s.Directeur exécutif de l'Association sportive et communautaire du Centre- Sud pendant 37 ans, il fut un travailleur d'équipe motivé adorant travailler avec ses collègues et donnant le meilleur de lui-même.Il fut aussi Président du Club optimiste St-Jacques de Montréal.Reconnu par tous pour son immense générosité, son intégrité et ses qualités professionnelles, Pierre nous laisse un grand vide et une immense peine.La famille recevra les condoléances aule dimanche 19 juin de 14h à 17h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 17h.Au lieu de fleurs, un don à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud et/ou à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud serait apprécié.