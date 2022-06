ALLARD, Rémy



À Montréal, le jeudi 9 juin 2022 est décédé, aux soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac, à l'âge de 60 ans, Rémy Allard.Il laisse dans le deuil ses frères Mario (Noëlla) et Serge; ses cousins et cousines, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.