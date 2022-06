JOBIN, Juliette

(née Monchamp)



À Montréal, le 24 mai 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Juliette Monchamp Jobin, tendre épouse de Jean-Jacques Jobin.Outre son mari, elle laisse dans le deuil sa fille Johanne, ses fils Jean-Pierre (Guylaine) et Michel (Lyne), ses petits-enfants, Sophie, Pierre-Luc, Judith, Nicolas et Félix, son frère Jean-Paul ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 22 juin 2022 de 10h30 à 11h30 au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Une cérémonie commémorative suivra à 11h30 en la chapelle du complexe.