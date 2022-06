PARÉ GRAVEL, Micheline



Le 10 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Micheline Paré, épouse de M. Guy Gravel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Annie (René) et Julie (Mario), ses petites-filles Élodie, Marianne, Camille et Arielle, son frère Claude (Nicole), ses belles-soeurs Huguette, Noéma, Murielle (Valois), Ruth, Corinne et Claudette, ses bonnes amies Francine, Colette et Murielle, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 17 juin 2022 dès 13h. Une liturgie suivra à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche du cancer.