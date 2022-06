GARON PAUL, Odile



À Montréal, le samedi 21 mai 2022 est décédée, à l'âge de 91 ans, Odile Garon, épouse de feu Robert Paul.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Fernand Carle) et Louise (Richard Savoie), ses petits-enfants Bruno Carle (Nancy Tougas), Marilaine Savoie (Pascal Vigeant), ses arrière-petits-enfants Annrose Vigeant, Léonce Vigeant, Thomas Carle, sa soeur Bibiane Garon, ses neveux et nièces, son filleul Daniel Paul (Francine Migneault), son amie bienveillante Maryse Martin (Jean Beauregard) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 22 juin 2022 de 18h à 20h, suivi des funérailles à 20h.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Société Alzheimer ou à la Société de leucémie et lymphome du Canada.