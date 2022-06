À une seule prise d’«un match sans coup sûr»

Le lanceur des Cardinals Miles Mikolas n’était plus qu’à une prise d’obtenir un match sans coup sûr, mardi soir à St. Louis, quand un frappeur des Pirates de Pittsburgh est venu gâcher la fête avec une balle frappée au champ centre.

«Tout allait bien et j’étais super excité, mais parfois, tu saisis l’occasion et d’autres fois, non, a philosophé Mikolas, au terme de la partie, selon les propos rapportés par le site web du baseball majeur. Nous avons réussi de beaux jeux pendant le match. Maintenant, c’était un très bon lancer qui a été bien frappé, ça arrive.»

La fin du match a crevé le cœur de nombreux partisans rassemblés au Busch Stadium. Or, il faut préciser que Mikolas avait déjà perdu l’occasion de signer l’exploit davantage réputé d’un match sans point ni coup sûr, puisque l’adversaire avait croisé le marbre une fois, en début de quatrième manche, à la suite d’une erreur en défensive et de deux optionnels.

Quelques pouces seulement

Mikolas, 33 ans, ne pouvait quand même pas s’en vouloir après avoir alloué un seul coup sûr en huit manches et deux tiers dans un gain de 9 à 1 des Cards contre les Pirates. C’est Cal Mitchell qui, avec un compte de deux balles et deux prises, a refusé de constituer le 27e retrait de son équipe.

Mitchell a donc frappé solidement la balle tout juste hors de portée du voltigeur Harrison Bader. Mikolas n’était donc pas seulement à une prise du match sans coup sûr, mais aussi à quelques pouces, advenant un attrapé spectaculaire de son coéquipier.

«Si Bader n’a pas capté cette balle, c’est qu’il n’y a personne dans cette ligue qui aurait pu l’attraper», a pour sa part commenté le gérant des Cardinals, Oliver Marmol.

«C’était très proche et c’est dommage. Je veux réaliser chaque jeu en défensive, a quant à lui affirmé Bader, qui a d’ailleurs été vainqueur d’un Gant doré en 2021. Je n’adhère pas au fait qu’il est impossible de pouvoir effectuer tous les jeux. Ce n’est pas ma vision et la prochaine fois, tu dois essayer d’être meilleur.»

Une cinquième victoire

Au final, Mikolas a réalisé une performance exceptionnelle, effectuant 129 lancers au passage, et il aurait fallu un jeu spectaculaire de Bader pour réaliser ce retrait.

Le releveur Packy Naughton a finalement été utilisé pour mettre fin à la rencontre. Quant à Mikolas (5-4), il a minimalement inscrit une cinquième victoire à son dossier cette saison, lui qui affiche désormais une moyenne de points mérités de 2,62.