Drainville née Lacombe, Véronique



C'est accompagnée de ses enfants, dans la paix et dans la sérénité, que maman nous a quittés le mardi 7 juin 2022, à l'âge de 97 ans et 2 mois, alors qu'une surinfection pulmonaire l'a rapidement emportée.Née à L'Assomption le 12 mars 1925, fille de Aliska Lareault et de Joseph "Le Grand Jos" Lacombe, elle devient la 6e d'une fratrie de 17 enfants vivants.Elle laisse dans le deuil ses sœurs Gisèle, Évelyne et Janine; ses enfants Nicole (feu Luc Beauchemin), Gilles, Jocelyn, Jocelyne (feu René Turgeon), Jean (Édith Payette) et Suzie (Patrick Payette); ses petits-enfants Isabelle (Luc David), Nancy (Yannick Gratton) et Marilyne Beauchemin (Stéphan Doucet), Cynthia Drainville (François Massicotte), Thomas et Gabriel Drainville et William Payette (Mariane Gagnon); ses arrière-petits-enfants Olivier, Séréna, Mégane, Nathan, Alexia, Maéka, Malek, Leslie, Aliska, Loïk et Elliot et bientôt un arrière-arrière-petit-enfant; sa belle-soeur Carmen Vincent, son beau-frère Gilles Lahaise, ses filleuls Luc Drainville, Brigitte Saulnier et Isabelle Beauchemin ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis(es).Elle rejoint son époux Marcel (1925-2015), son fils bien-aimé Yvon (1950-1969) de même que son petit-fils Félix Payette (1996).Chère maman, tu nous laisses le souvenir d'une personne authentique, excessivement travaillante et entièrement dévouée. Ta passion et ta douance pour la danse, ainsi que ton engouement pour le chant t'ont fait vivre de fabuleux moments. Et que dire de ton sens de la répartie et de ton goût pour rire et t'amuser, qui ont fait de toi une personne joviale et si attachante. La famille vous accueillera au371, BOUL. DE L'ANGE-GARDIEN À L'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infole jeudi 16 juin 2022 entre 18 h et 22 h, ainsi que le vendredi 17 juin dès 12 h, suivi d'une messe de funérailles à 15 h, en l'église de L'Assomption.Un merci du fond du coeur au personnel du 4e étage au CHSLD à L'Assomption pour les excellents soins prodigués durant ces quatre dernières années. Nous tenons également à remercier chaleureusement madame Rolande Roy pour ses soins personnalisés et un dévouement sans bornes.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD de L'Assomption en faisant parvenir un chèque fait à l'ordre du "Service bénévoles Centre d'Accueil L'Assomption", au 410, boul. de L'Ange- Gardien à L'Assomption, J5W 1S7, ou par l'offrande d'une messe en l'église de L'Assomption (communiquez avec monsieur Martin Rivest au 450 589-3313) ou encore par un don à tout autre organisme de bienfaisance de votre choix.