POITRAS, Pierre



Le 8 juin 2022, au Pavillon des Bâtisseurs à Montréal, Pierre Poitras est décédé des suites d'un cancer du cerveau à l'âge de 75 ans. Il était le fils de feu Rolande Desrosiers et feu Alfred Poitras.Il laisse dans le deuil sa conjointe Lise Bussières, ses filles Marie-Ève (Nicolas Gloutnay) et Marie Hélène Poitras (Olivier Robillard Laveaux), sa soeur Diane Savaria, ses petits-enfants Charlotte Robillard Laveaux, Maxim et Édouard Gloutnay, ses neveux et nièce Jean-François et Chantal Savaria, Benoit et Yannick Lefebvre.Il laisse également dans le deuil de nombreux amis montréalais et rimouskois, de même que ses anciens collègues professeurs de français à la Base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu.Sa famille recevra les condoléances le samedi 18 juin 2022 de 13h à 16h, au complexe