BOUCHER, Denis



À Mont St-Grégoire, le 27 décembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Denis Boucher, époux de feu Mme Claire Tétreault.Il laisse ses enfants: Carole (Alain Ayotte), Céline (Christian Darche) et Patrick (Pascale Pepin), ses petits-enfants Paméla Boucher et Claudia Boucher, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 juin 2022 de midi à 14h au:175 ROUTE 104MONT ST-GRÉGOIRE450-346-1124Yvon Desrochers présidentGermaine Blackburn directriceLes funérailles suivront à 14h au Centre funéraire Desrochers, suivies de l'inhumation au cimetière de Mont St-Grégoire.