CHARRON, Gérard



À Mercier, le 8 juin 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé Gérard Charron, époux de feu Marthe Marier.Il laisse dans le deuil : ses enfants Joanne (Jean-Guy), Chantal, Alain (France), Nathalie (Mark), ses petits-enfants et partenaires Roxanne (Jean-Charles), Kristopher (Amélie), Francis (Mee-Rang), Niko, Alex, son arrière-petite-fille Floralie, son frère, son beau-frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les condoléances auront lieu samedi le 18 juin de 9h à midi au salon :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919Pour toute information, consulter le site ci-dessous :