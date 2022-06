LYNCH, Frank



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Frank Lynch, le 27 mai 2022, à l'âge de 89 ans, après une longue maladie.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Thérèse Goyette, après 69 belles années de mariage.Il laisse aussi ses enfants Cynthia (feu Jan Christensen) et Frank Jr., ses petits-enfants Jonathan (Elizabeth) et Tommy (Brenna) et Matthew, ses arrière-petits-enfants Liv, Minute et Calvin, ses neveux et nièces, ses belles-sœurs Aurore (Vincent Mazzoccone) et Marie-Reine (Bob Pacifici) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca, 514-639-1511le dimanche 19 juin 2022 de 14h à 17h, suivi des funérailles dans la chapelle de la résidence funéraire à 17h.Des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.