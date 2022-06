VIAU, Huguette née Tremblay



Entourée de l'amour des siens, est décédée Mme Huguette Tremblay, le 8 juin 2022, suite à un AVC, à l'âge de 90 ans. Elle était la fille de feu Arthur Tremblay et de feu Bernadette Boulerice, épouse de feu Roger Viau.Cette soeur et amie au grand coeur aura laissé sur son passage une marque profonde de bonté, de gentillesse et de passion. Rien ne lui importait davantage que de réunir ceux qu'elle aimait et apporter la joie. Ses frères feu Guy, feu Pierre (Marielle), Gilles (Aline), ses soeurs Claudette (Jean), Micheline (Gilles), Lisette (Richard), ses neveux et nièces se souviendront de son amour inconditionnel.Nous tenons à remercier l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Barrie Memorial de Ormstown, pour les soins médicaux et la compassion démontrée.Selon la volonté de la défunte, une cérémonie aura lieu en toute intimité. Merci d'être avec nous en pensée.