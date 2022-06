LONGTIN, Cécile



À Brossard, le 11 juin 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Cécile Longtin, fille de feu Urgel Longtin et de feu Germaine Lacoste.Elle laisse dans le deuil ses frères Maurice (Marguerite) et Fernand, ses soeurs Lucienne (Jean-Guy), Lise, Denise, Diane (Gaston) et Ginette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 Chambly, St Hubert, le samedi 18 juin 2022 de 10h à 16h, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle à 16h.