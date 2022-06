CH: des offres qualificatives à déposer

L’attaquant Rem Pitlick a surpris plusieurs partisans du Canadien la saison dernière, après avoir été réclamé au ballottage par le club montréalais le 12 janvier. Il reste à voir si son association avec le CH se poursuivra.

À 25 ans, Pitlick fait partie de ceux qui ont le statut de joueur autonome avec compensation. Une offre qualificative du Canadien devrait logiquement être déposée d’ici la date limite du 11 juillet, tout juste avant l’ouverture du marché des joueurs profitant d'une autonomie complète. L’attaquant pourrait éventuellement se retrouver dans le processus d’arbitrage salarial.

En 46 matchs avec le Tricolore, Pitlick a récolté 26 points, dont neuf buts. Dans les dernières rencontres du calendrier, il avait notamment réussi un doublé le 23 avril, dans une défaite de 6 à 4 contre les Sénateurs d'Ottawa au Centre Canadian Tire. Plus tôt dans la saison, il avait obtenu six buts et cinq mentions d’aide en 20 matchs avec le Wild du Minnesota.

Son total de buts pour la saison 2021-2022 a ainsi été de 15. Chez les joueurs du Canadien, seuls Cole Caufield (23), Nick Suzuki (21) et Josh Anderson (19) ont fait mieux.

Nouveau contrat en vue pour Romanov

Le défenseur russe Alexander Romanov en est un autre qui devra s’entendre sur les clauses d’un nouveau contrat avec le Canadien.

L’attaquant Michael Pezzetta, le défenseur Kale Clague et le gardien québécois Samuel Montembeault sont aussi admissibles à l’arbitrage advenant le dépôt d’une offre qualificative. Certains de ces dossiers pourraient se régler au cours des prochaines semaines. Pour l’heure, c’est toutefois le prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, qui doit avoir lieu au Centre Bell les 7 et 8 juillet, qui demeure au centre des préoccupations, avec raison.