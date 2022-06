De la neige attendue en fin de semaine

Pendant que l’Europe et une bonne partie de l’Amérique sont aux prises avec une vague de chaleur, le Québec devrait voir des flocons sur la Côte-Nord pour la fête des Pères.

Le système devrait ainsi entraîner un vent de fraîcheur sur la métropole pour la fin de semaine du Grand Prix de Formule 1.

« [De la neige au milieu de juin], ça reste quand même une exception. Quand ça arrive, habituellement, c’est plus tôt dans le mois », explique Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada.

Même si juin est déjà bien entamé, il annonce des flocons de samedi à dimanche sur la Côte-Nord, à un jet de pierre de la frontière avec Labrador City.

Photo courtoisie Gilles Brien, Météorologue

Néanmoins, vu la chaleur des derniers jours déjà emmagasinée dans le sol, les habitants du coin n’auront pas à sortir leurs pelles, puisque la neige ne devrait pas s’y accumuler, dit M. Legault.

L’air frais traversera ainsi la province cette fin de semaine pour se traduire par des températures confortables, entourant les 20 degrés Celsius, à Montréal et dans le sud du Québec.

Épargné cette fois-ci

Pour l’instant, le Québec est épargné des canicules qui couvrent actuellement l’Amérique et l’Europe, même s’il a déjà eu son lot en mai.

« On est un peu comme dans une bulle, ici. Les vagues de chaleur actuelles sont exceptionnelles. C’est précoce, on n’a jamais vu ça », commente le météorologue Gilles Brien, expert en biométéorologie.

Ce qu’il remarque, c’est que les changements climatiques entraînent une grande variabilité du climat, qui tend de plus en plus vers les extrêmes.

« Les écarts entre les minimums et maximums sont de plus en plus grands. [...] Il faudra s’habituer à voir des choses inhabituelles », conclut-il.