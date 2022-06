Des citoyens de Terrebonne veulent le retour de pesticide contre les maringouins

Des citoyens de Terrebonne souhaitent que leur ville recommence à utiliser un pesticide biologique contre les maringouins, même si les conséquences sur l’écosystème sont de plus en plus décriées par des experts.

« On n’est même pas capable de sortir plus de dix minutes, et on se fait piquer automatiquement », lance François Cagney.

Le résident de Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal, a remarqué ce printemps une présence plus grande de moustiques dans sa cour qu’à l’habitude.

Après s’être informé auprès de la Ville, M. Cagney a appris que celle-ci n’allait pas utiliser cette saison de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), destiné à tuer les larves de moustiques et de mouches noires.

En apprenant cette nouvelle, il a lancé une pétition en ligne appelant au retour du Bti dans sa municipalité, qui a jusqu’à présent recueilli plus de 500 signatures.

« J’ai un abri de jardin, mais je ne passe pas toute ma vie dedans [...] Je ne vais pas me mettre du chasse-moustique chaque soir parce que je veux parler avec mes voisins », affirme-t-il.

Terrebonne persiste et signe

Malgré les récriminations de certains citoyens, Terrebonne ne compte pas revenir sur sa décision.

« Désirant protéger la biodiversité de ses milieux humides qui abritent des espèces vulnérables et en voie de disparition, la Ville a cessé l’épandage de Bti », dit sa porte-parole, Véronik Gravel.

Le contrat de traitement et de surveillance des moustiques coûtait à la municipalité entre 600 000 $ et 1 M$ et avait des résultats mitigés, en fonction des conditions météorologiques.

En 2017, Terrebonne avait même cessé l’utilisation de Bti sans que le nombre de plaintes reçues ne soit beaucoup plus élevé que les années précédentes, précise Mme Gravel.

Mises en garde

« Il faut vivre avec ces insectes le plus possible. Ce n’est pas toujours facile, moi-même je me fais piquer quand je vais dans le bois ! » affirme Jean-Pierre Bourassa, professeur émérite au Département des sciences de l'environnement de l'UQTR.

Comme bien d’autres experts, l’entomologiste émet des réserves quant à l’utilisation du Bti.

« En tuant ces insectes-là, on enlève des ressources alimentaires dans les écosystèmes où ils se trouveraient naturellement », poursuit André-Philippe Drapeau Picard, préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal.

Une équipe de l’INRS a pour sa part démontré que le Bti modifierait notamment le temps de métamorphose de la grenouille des bois et des crapauds d’Amérique.

Si d’autres études doivent être faites pour comprendre les effets à plus long terme, « il est important d’intervenir le plus tôt possible. Si on attend jusqu’à ce qu’on ait toutes les données, ça pourrait affecter la population de grenouilles au Québec », mentionne Juan Manuel Gutierrez-Villagomez, stagiaire postdoctoral à l’INRS.

Comment repousser les moustiques facilement

Porter des vêtements longs et pâles

Utiliser des insectifuges dont l’efficacité a été démontrée, tels que le DEET ou la perméthrine

Installer un ventilateur afin d’imiter un vent suffisant pour décourager les moustiques de s’approcher

Ne pas laisser d’eau stagnante dans sa cour, comme dans une chaudière ou un vieux pneu, afin d’éviter que les moustiques ne s’y reproduisent

Sources : Insectarium de Montréal et Jean-Pierre Bourassa