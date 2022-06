Deux autres espoirs du CH à la coupe Memorial

Les espoirs du Canadien de Montréal Jan Mysak et Arber Xhekaj ont contribué au triomphe des Bulldogs lors du match ultime de la finale de la Ligue de hockey de l’Ontario (OHL), mercredi à Hamilton.

• À lire aussi: LHJMQ: Stéphane Robidas se joint au groupe d’entraîneurs du Phoenix

• À lire aussi: Joshua Roy peut oublier le trophée Michel-Brière

En battant les Spitfires de Windsor 6 à 1, les Bulldogs se sont qualifiés pour la coupe Memorial et ont mis la main sur la coupe J. Ross Robertson.

Les favoris de la foule ont été menés par Avery Hayes (trois buts) et Mason McTavish (deux buts et une mention d’aide). Xhekaj s’est quant à lui fait complice de deux buts, dont celui de Mysak en troisième période.

La saison d’un autre espoir du CH, le défenseur Daniil Sobolev, a ainsi pris fin en même temps que celle des Spitfires.

Mysak, Xhekaj et les Bulldogs se disputeront notamment la coupe Memorial avec Kaiden Guhle et les Oil Kings d’Edmonton. Les Sea Dogs de Saint John et les Cataractes de Shawinigan sont les autres équipes qui complètent le tableau du tournoi le plus prestigieux du hockey junior canadien.