Données personnelles compromises: le CHU s’est fait voler des ordinateurs

Du matériel informatique contenant des renseignements sur des employés actuels et passés a été volé au Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval (CRCHU) dans la nuit du 5 au 6 juin.

• À lire aussi: Formule 1: les services d’une entreprise de Québec retenus par la FIA

L’institution précise dans un communiqué qu’elle informera les personnes dont les données personnelles apparaissaient dans les ordinateurs dérobés.

Une enquête policière est actuellement en cours. Des arrestations ont été effectuées et une partie du matériel a été récupéré ajoute le CHU.

Mais il est impossible de déterminer si des informations se sont retrouvées dans les mains d’individus mal intentionnés.

S’il elles n’ont pas déjà été contactées, le CHU invite les personnes qui ont travaillé dans le passé au CRCHU à composer le 418-525-4444, poste 84105 du lundi au vendredi entre 9 h et 12 h et 13 h et 16 h.

Une page a également été créée pour répondre aux questions des gens touchés: www.crchudequebec.ulaval.ca/donnees-info

Plus de détails à venir.