DROUIN, Denise née Robillard



À Laval, le 9 juin 2022, est décédée à l'âge de 83 ans, Mme Denise Drouin Robillard, épouse de André Drouin.Denise Drouin est décédée paisiblement, le jour de son 60e anniversaire de mariage, à la Maison Sérénité de Laval.La famille vous accueillera le vendredi 17 juin entre 16h et 20h30 au418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRELes funérailles seront célébrées le samedi 18 juin à 11h à l'église Sainte-Rose-de-Lima située au 219 boul. Sainte-Rose, Laval.La famille tient à remercier le personnel soignant du service d'oncologie du CHUM, du service de soins à domicile du CISSS de Laval et de la Maison de la Sérénité à Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au service d'oncologie du CHUM (https://www.jedonneenligne.org/fondationduchum/DIM/) et à la Maison de la Sérénité (https://www.jedonneenligne.org/mspl/DIM/).