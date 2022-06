CLOUÂTRE, Danielle



est décédée le 22 mai 2022. Elle était la fille de Georgette Poulin et de Gérard Clouâtre.Elle laisse dans le deuil son mari, Alain Lamontagne, son fils, Éloi Dion, son beau-fils Julien Eykel, ses frères Pierre (Madeleine Beaudry). André (Lyse Latraverse) et Yves (Manuela Ungureanu), sa famille, sa belle-famille, ainsi que ses amis.Les funérailles auront lieu à l'église de Mont Saint-Grégoire, samedi le 30 juillet 2022 à 11 heures. Ses proches seront sur place dès 10 heures pour accueillir parents et amis.