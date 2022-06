[EN DIRECT] 112e journée de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

Kiev a réaffirmé son refus de lâcher le Donbass aux forces russes, région «vitale» pour l'Ukraine selon les termes de son président et dont le contrôle est au coeur des combats dans la ville de Severodonetsk.

Voici les derniers développements, minute par minute

7h11 | Xi assure Poutine du soutien de Pékin en matière de «souveraineté» et de «sécurité»

7h11 | La livraison à l'Ukraine des armes lourdes de l'OTAN «demande du temps»

AFP

Les pays de l'Otan vont fournir des armes lourdes modernes à l'Ukraine, mais cela «demande du temps», car il faut former les militaires ukrainiens à leur utilisation, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg.

7h04 | Ikea annonce «réduire ses activités» en Russie et au Bélarus

Photo AFP

Le géant suédois de l'ameublement Ikea a annoncé mercredi qu'il allait «réduire ses activités en Russie et au Bélarus» après les avoir suspendues au moment de l'invasion de l'Ukraine par les Russes.

6h15 | Kyïv «attend une décision» de ses alliés occidentaux sur les armes

AFP

L'Ukraine, dont les forces sont en difficulté face à Moscou dans le Donbass, «attend une décision» ce mercredi sur une accélération des livraisons d'armes lourdes par ses alliés occidentaux, a indiqué un conseiller de la présidence ukrainienne.

6h44 | OTAN: la Turquie attend une «réponse écrite» de la Suède et la Finlande

La Turquie attend une «réponse écrite» de la Suède et de la Finlande avant de lever ses objections à leur adhésion à l'OTAN, a annoncé mercredi le ministre turc Affaires étrangères.

6h04 | Macron à l'étranger en pleine campagne des législatives en France

AFP

Le président français Emmanuel Macron se trouvait à l'étranger mercredi, en Europe de l'Est, en pleine campagne des élections législatives, s'exposant aux critiques et inquiétant son camp à quelques jours d'un second tour à haut risque.

Au moment d'embarquer mardi pour son voyage consacré à la crise ukrainienne, le chef de l'État s'était adressé, solennel, aux Français depuis le tarmac d'Orly, au pied de l'avion présidentiel, les exhortant à ne pas ajouter un «désordre français au désordre mondial» et à lui donner dimanche une «majorité solide».

5h13 | Macron juge nécessaires «de nouvelles discussions» avec l'Ukraine, sans confirmer une visite à Kyïv

AFP

Le président français Emmanuel Macron a jugé mercredi nécessaires «de nouvelles discussions» avec l'Ukraine, sans confirmer directement une visite à Kyïv, évoquée par plusieurs médias.

4h56 | La Russie dit avoir détruit un dépôt d'armes livrées par l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine

AFP

L'armée russe a affirmé mercredi avoir détruit un entrepôt d'armes livrées par l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Occidentaux à accélérer leurs livraisons au pays.

4h09 | Avec l'armée russe dans les ruines d'Azovstal, symbole du siège de Marioupol

AFP

Des enchevêtrements de métal tordu et de béton éventré: c'est tout ce qui reste de l'usine sidérurgique Azovstal à Marioupol, conquise mi-mai par les troupes russes après être devenue le symbole de la résistance ukrainienne dans ce port dévasté.

2h57 | «Je préfère mourir chez moi»: pour certains réfugiés ukrainiens en France, l'heure du retour

ZUMAPRESS.com / MEGA

Elle était arrivée dans le centre d'accueil pour réfugiés avec les mêmes cabas accrochés à sa poussette, mi-avril, après avoir fui l'Ukraine. Deux mois plus tard, revoilà Natalia Loukianenko dans le local parisien. Mais cette fois, sur le chemin du retour.

Il est 20h, ce vendredi de juin, quand cette Ukrainienne de 42 ans arrive dans le centre en provenance de Saint-Malo, dans l'ouest de la France. Accompagnée de son fils de huit ans qui traîne deux lourdes valises, elle tient son bébé de sept mois dans les bras, emmitouflé dans une couverture. Pour elle, c'est juste une escale: dans quatre heures, son train part pour Berlin, puis la Pologne, avant le terminus, Kyïv.

0h15 | Face à la Russie, la Finlande s'interroge sur son «talon d'Achille» démilitarisé

AFP

Ses milliers d'îlots rocheux, ses paysages bucoliques... et sa zone démilitarisée sous l'oeil d'un consulat russe: dans l'archipel finlandais des îles Åland, toute présence militaire est impossible en vertu de traités avec la Russie remontant à plus de 160 ans.

AFP

La demande d'adhésion de la Finlande à l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou a relancé le débat sur le statut militaire de cet archipel autonome de 30 000 habitants, niché en mer Baltique à mi-chemin entre la Suède et la Finlande.

0h15 | Le désespoir des fermiers ukrainiens otages du blocus des céréales

AFP

Nadia Ivanova aurait dû moissonner dans les jours à venir, mais pour l'instant, cette exploitante agricole du sud de l'Ukraine exportant dans le monde entier n'a récolté que des obus.