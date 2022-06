Floyd Mayweather attiré par le basketball

Le célèbre boxeur Floyd Mayweather travaille avec ardeur pour mettre la main sur une équipe de la NBA, le plus important circuit de basketball professionnel au monde.

L’Américain de 45 ans a indiqué lundi au quotidien «Las Vegas Review-Journal» qu’il ne ménageait aucun effort à ce sujet. Évidemment, certains ont pris note qu’il réside à Las Vegas, une ville régulièrement évoquée pour accueillir une formation d’expansion si jamais la ligue décidait d’ajouter des équipes.

«J’ai discuté avec quelques personnes au cours des six derniers mois. C’est un dossier que je travaille en coulisses. Je ne me suis jamais présenté sur la place publique pour en parler aux médias, a-t-il dit avant que le journal local l’interroge. Moi et mon équipe avons planché avec la NBA. Je ne peux dire où exactement, mais je me concentre à obtenir un club.»

Outre Mayweather, la vedette des Lakers de Los Angeles LeBron James avait mentionné récemment sur la chaîne HBO qu’il désirait acheter une concession de la NBA pour l’envoyer à Las Vegas. Pour revenir à «Money», selon les dernières données du site spécialisé Celebrity Net Worth présentées cette année, sa valeur financière nette est de 450 millions $US. Il a touché environ 1,1 milliard $US pendant sa carrière dans l’arène.

Quant au commissaire de la ligue, Adam Silver, il a dernièrement précisé que son organisation ne prévoyait pas élargir ses rangs à court terme, mais que le tout se fera éventuellement.