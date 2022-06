Francos de Montréal : Edith Butler, toujours aussi énergique

Les Francos renouent cette année avec plusieurs artistes québécois, dont Édith Butler qui a pu présenter les chansons de son dernier album, Le tour du Grand Bois, mercredi soir, sur la scène extérieure Loto-Québec.

Arrivée sur les rythmes de Le tour du Grand Bois, Édith Butler s’est réjouie de sa présence. «C’est vraiment un miracle pour moi de revenir aux Francos de Montréal, a-t-elle lancé. Ce soir, je vais vous faire toutes les chansons de mon dernier album, tout au complet, plus des chansons que vous allez reconnaitre.»

Après avoir plaisanté sur le fait que Google avait traduit le titre de son album en The Power of the Large Wood, elle a enchainé avec la chanson Marie Caissie, immédiatement suivie de Jerrycan, d’Anique Granger, sorte de réponse à la précédente chanson.

TOMA ICZKOVITS

La chanteuse aime jaser avec le public entre les chansons, même si elle se perd parfois dans ses histoires. Elle raconte toutes sortes d’anecdotes personnelles, allant de son accident de char à son corbeau, qu’elle a baptisé Bacon, en passant par son cancer du sein. Grâce à sa sincérité désarmante, son humour touche sa cible à chaque intervention.

«J’ai trouvé, dans mes archives d’université, plus de 2000 façons de chanter À la Claire Fontaine, a-t-elle annoncé avant d’en proposer sa propre version qui figurait sur son album De Paquetville à Paris, en 1983.

Entourée de cinq musiciens (guitares, drums et violon), Édith Butler a livré dans le désordre ses dernières chansons, dont La complainte de Marie Madeleine, La 20, Dans l’bois.

TOMA ICZKOVITS

«Je voudrais dédier cette chanson à tous mes amis qui ont récemment disparu, et pas seulement de la COVID-19. J’en ai perdu beaucoup. Ma mère est morte aussi, et je n’ai pas pu aller l’enterrement. René Martel, qui était une grande amie, Michel Louvain...», a-t-elle soufflé avant d’entamer Pauvre Ruteboeuf.

L’énergie de la chanteuse, qui célèbrera ses 80 ans à la fin du mois de juillet, est toujours présente. «J’ai quatre fois vingt ans, c’est quatre fois plus le fun. Mais il y a une chose que les plus jeunes, et même les plus vieux que moi doivent savoir, c’est qu’il ne faut jamais abandonner. Je vais vous montrer ce qu’une femme de 80 ans est capable de faire.» Elle a alors empoigné son harmonica pour interpréter un blues intense dont elle a le secret.

Parmi les classiques de son répertoire qu’elle a ressorti pour l’occasion, on a pu entendre notamment Au chant de l’Alouette, J’te dis merci, ou encore Oh cher, veux-tu venir danser.

Surprise de la soirée, Lisa Leblanc est venue faire deux chansons (Tit Galop pour Mamou, et Ti-gars) avec celle qu’elle définit comme une pionnière de l’Acadie.

Celle qui cumule plus de 50 ans de carrière ne pouvait cependant pas passer à côté de son hymne populaire, Paquetville transformé en Rosaireville en l’honneur de Lisa Leblanc, qu’elle a livré en rappel avant de quitter la scène.