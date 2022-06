Glissements de terrain: «On a sauvé le pire», dit Andrée Laforest

En procédant à des évacuations de façon préventive, le gouvernement aurait évité le pire en ce qui concerne les glissements de terrain à La Baie, a expliqué la ministre Andrée Laforest, en invitant les personnes touchées à rester patients.

• À lire aussi: Glissement de terrain à La Baie: possible que certains ne retrouvent jamais leur maison

À l’heure actuelle, environ 70 personnes seraient touchées par des évacuations. De ce nombre, une cinquantaine provient de La Baie, et une vingtaine de Saint-Félix-d’Otis.

«On a évité le pire (...), a dit la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le 12 mai, étant donné que le terrain était assez fragile, on a évacué des familles. On a sauvé des familles, on a sauvé des enfants.»

Dans le même esprit, Andrée Laforest a précisé que les personnes évacuées devront attendre avant de pouvoir réintégrer leur résidence. Elle estime qu’il faut encore prévoir un délai d’environ deux semaines avant que cela ne soit envisageable.

Des employés du ministère des Transports sont actuellement sur le terrain pour déterminer si le secteur doit être protégé plus longtemps, et pour évaluer si les sols présentent des risques à plus long terme, compte tenu des précipitations qui sont attendues dans les prochaines jours, a-t-elle ajouté.

Aide financière

Le ministère de la Sécurité publique tiendra une rencontre jeudi matin à 10h, avec la municipalité et les gens affectés par les glissements de terrain, pour parler de l’aide financière qui sera mise à la disposition des sinistrés.

«On sait que nos programmes d’aide financière s’appliquent aux bâtiments principaux pour des risques non-assurables, c’est-à-dire aux résidences principales pour des risques non-assurables, ce qui est fort probablement le cas dans le secteur de La Baie», a expliqué la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, dans les couloirs de l’Assemblée nationale.

«On va voir ce qu’il en est pour le secteur de Saint-Félix-d’Otis. On parle beaucoup de chalets, donc ce sera à déterminer.»