Ikea annonce «réduire ses activités» en Russie et au Bélarus

Le géant suédois de l'ameublement Ikea a annoncé mercredi qu'il allait «réduire ses activités en Russie et au Bélarus» après les avoir suspendues au moment de l'invasion de l'Ukraine par les Russes.

• À lire aussi: [EN DIRECT] 112e journée de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: La Russie dit avoir détruit un dépôt d'armes livrées par l'OTAN dans l'ouest de l'Ukraine

«Les ventes et les chaînes d'approvisionnement ont été très touchées dans le monde entier et nous ne pensons pas possible de reprendre notre activité prochainement» en Russie et au Bélarus, a déclaré le groupe Ingka, qui gère la majorité des magasins Ikea, dans un communiqué.