La tempête «derecho» a causé 875 M$ en dégâts assurés

La tempête qui a balayé le Québec et l’Ontario le 21 mai dernier est devenue l’une des catastrophes climatiques les plus coûteuses de l’histoire du Canada.

Selon une première évaluation réalisée pour le Bureau de l’assurance du Canada (BAC), la tempête a entraîné des dommages assurés d’environ 875 millions $, dont 155 millions $ au Québec.

Ce montant propulse la tempête dévastatrice, dont les rafales de plus de 150 km/h ont fait plus de 11 morts et dévasté les réseaux électriques, au sixième rang des catastrophes les plus coûteuses de l’histoire du pays, a souligné le BAC.

La palme revient toujours à l’incendie de Fort McMurray, qui avait causé des dommages assurés de 4 milliards $, suivi de la tempête de verglas de 1998, qui avait coûté 2,3 milliards $.

Le derecho qui a balayé les deux provinces est «un triste rappel du risque croissant que les changements climatiques posent aux communautés du pays», a fait valoir le BAC en pointant que huit des dix événements climatiques les plus coûteux de l’histoire du pays sont survenus depuis 2011.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

«Le BAC continue de militer pour l'adoption d'une stratégie nationale d'adaptation qui se traduira par des mesures concrètes à court terme qui rehausseront la défense climatique du Canada. Tous les ordres de gouvernement doivent agir de toute urgence pour donner la priorité aux investissements qui réduisent l'impact de ces phénomènes météorologiques extrêmes sur les familles et les collectivités», a réitéré l’organisation, qui avait fait la même demande dans la foulée des inondations historiques en Colombie-Britannique l’automne dernier.

Il est à noter que le montant des dégâts assurés avancé par le BAC exclut les infrastructures publiques. De son côté, Hydro-Québec a évalué que la tempête lui a coûté environ 70 millions $, tandis qu’environ 2000 monteurs de ligne ont été à pied d’œuvre pendant près de deux semaines pour rebrancher plus de 550 000 ménages.

Au total, les techniciens ont dû réparer 11 254 pannes à la grandeur de la province, ce qui a nécessité plus de 160 000 heures de travail. Pas moins de 1125 poteaux et 400 transformateurs ont dû être remplacés.