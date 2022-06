Avez-vous essayé de joindre le service à la clientèle de Disney récemment ?

Imaginez les milliers de petites lumières qui animent les circuits de la centrale téléphonique. Après deux ans de pandémie, imaginez le nombre de parents dans le monde qui doivent finalement réaliser la promesse maintes fois reportée d’aller à Disney !

Un bordel ? Non. Tout au plus 15 minutes d’attente pour obtenir un représentant aimable, capable de retracer des billets achetés en février 2020 et égarés dans l’infonuagique du géant mondial.

Parents soulagés. Enfin, le grand rêve sera réalisé !

Euh, non... Il manque les passeports, commandés début avril, toujours pas arrivés. Et même si maman campait 24 heures au Complexe Guy-Favreau, on risquerait de manquer notre avion !

Le gouvernement fédéral n’est pas Disney.

Non seulement il n’y a pas de Prince charmant ou de fée Clochette, il semble de plus en plus évident qu’il manque un minimum de compétence face à l’essentiel.

Ailleurs

On a beaucoup parlé du « ailleurs » des Québécois ; j’ai trouvé celui du gouvernement Trudeau ! Il est dans « le reste ».

Car Ottawa adore se mêler du reste. L’égalité, l’exclusion. Les provinces surtout.

S’indigner face à la loi 21. Instaurer un réseau national de garderies, une assurance dentaire. Se mêler des soins de longue durée. Envisager une évaluation environnementale pour le troisième lien. Menacer de se lancer dans la protection du caribou.

Quand il s’agit de se mêler du reste, celui qui concerne les champs de compétence des provinces, le gouvernement Trudeau répond toujours présent.

Ce « reste », c’est la grande vision d’un Canada progressiste, inclusif, postnational. Un Canada de demain, « ailleurs » des banalités de la vie d’aujourd’hui.

Ici

Pour le ici et maintenant, force est de constater qu’on est plongé dans le grand enlisement.

Car quelles sont les fonctions les plus de base du gouvernement fédéral, ses champs de compétence exclusifs ? Les passeports, les aéroports, les affaires étrangères, la défense nationale.

En ce qui concerne les passeports, la ministre ignore quand on peut envisager un retour à la normale. Peut-être est-ce qu’à cause de la pénurie de main-d’œuvre, on a mis Goofy responsable de la planification ?

Peu d’éclaircie en vue dans les aéroports. La suspension du passeport sanitaire ne réglera pas les problèmes logistiques, a averti le ministre des Transports.

Mélanie Joly est toujours embourbée dans ses demi-vérités après que son bureau a autorisé une haute fonctionnaire à aller siroter du champagne à l’ambassade de Russie. Peut-être devrait-elle blâmer sa méchante marraine Maléfice.

Quant à la Défense nationale. On dirait le Château de la Belle au Bois dormant endormi dans une forêt de ronces gardée par le dragon du machisme des années 1960.

Si on était dans un film de Disney, le Prince charmant ou la courageuse Mulan viendraient libérer le gouvernement de son enlisement.

Il est grand temps que ce gouvernement se réveille et constate que gouverner n’est pas un conte de fées.