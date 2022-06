Les services d’une entreprise de Québec retenus par la FIA

Une entreprise de Québec peut se targuer de se retrouver dans le cercle restreint de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Le désir des écuries d’innover pour améliorer la performance de leurs voitures et l’évolution des règles du sport ont incité la FIA et les équipes à modifier leurs méthodes de mesure traditionnelles pour des façons de faire plus efficaces.

C’est dans ce contexte qu’InnovMetric est entré dans le décor par le biais de sa plate-forme universelle PolyWorks Inspector. Un ordinateur portable et un traqueur laser suffisent pour s’assurer de la conformité des voitures en plus de l’appareil de Métrologie 3D.

La hauteur des ailerons, la distance entre les essieux et la garde au sol des monoplaces sont quelques-uns des aspects qui sont vérifiés. On parle d’une centaine de spécifications techniques qui contribuent à la sécurité et aux performances des voitures.

«C’est le contrôle anti-dopage de la Formule 1, illustre l’ingénieur mécanique Jean-Sébastien Blais. Contrairement aux équipes cyclistes, les écuries ne tentent pas de tricher et elles veulent toutes se conformer parce que les règles sont tellement strictes. Il n’y a pas de stratagèmes pour déjouer les mesures. Les écuries collaborent avec la FIA en leur fournissant un modèle numérique des voitures.»

«On a le jumeau virtuel des voitures, de poursuivre l’ingénieur qui a débuté sa carrière dans le milieu de l’aviation. Quand on recueille les données, la comparaison avec le virtuel se fait immédiatement et on peut produire un rapport dès que la dernière mesure est complétée.»

Rapidité des résultats

Un point est essentiel aux yeux de la FIA selon l’ingénieur d’expérience. «Le point le plus important est d’obtenir le résultat des mesures dans moins de cinq minutes, souligne-t-il, afin que toutes les écuries soient traitées de façon équitable. Le logiciel doit produire des résultats exacts et répétables. Nos spécialistes peuvent se déplacer dans le monde avec seulement une valise. Contrairement aux méthodes conventionnelles, on économise temps et les importants déplacements de matériel.»

Dans un avenir pas si lointain, la FIA pourrait utiliser la réalité augmentée. «À l’aide d’un casque HoloLens, il est possible de voir et de toucher. La technologie existe, mais la question concerne la durée d’utilisation de la batterie. La décision viendra de la FIA.»

Si la FIA représente un client prestigieux, InnovMetric compte aussi tous les manufacturiers automobiles parmi sa clientèle.

Grande fierté

Les employés de l’entreprise fondée en 1994 par Marc Soucy et son épouse sont très fiers de travailler avec des clients aussi prestigieux tout en demeurant à Québec pour effectuer leur boulot.

«Nous avons le beurre et l’argent du beurre, illustre Blais. À Québec, nous avons une qualité de vie agréable et on n’a pas besoin de faire de compromis sur notre carrière puisque nous avons la chance de travailler avec de grandes compagnies internationales dont les sièges sociaux sont partout dans le monde.»

«Notre travail peut sembler moins attrayant que l’industrie des jeux vidéos, d’ajouter l’ingénieur qui sera présent à Montréal en fin de semaine à l’occasion du Grand Prix, mais c’est très valorisant. Notre expertise est reconnue et la Metrologie 3D a fait notre renommée.»