Message sur les cigarettes: une réelle différence?

Ainsi, en 2023, le Canada deviendra le seul pays à exiger qu’un message antitabac soit imprimé sur chaque cigarette.

Oui, monsieur !

Sur chaque cigarette vendue légalement au Canada, on pourra lire « Du poison dans chaque bouffée ».

Ce ne sera plus suffisant pour les cigarettiers de montrer des photos de gencives dégueulasses recouvertes de pustules, de tumeurs cancéreuses ou de femmes agonisantes sur leurs paquets, non.

Ils devront imprimer un message sur chaque cigarette qui sortira de leurs usines.

LE DERNIER SOUFFLE

« C’est un avertissement que vous ne pouvez pas ignorer. Il va atteindre chaque fumeur, à chaque bouffée », de dire, tout heureux, Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la Société canadienne du cancer.

« L’éducation publique provoquée par ces messages est d’une immense portée », a dit quant à elle Flory Doucas, de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

Vraiment ?

Vous pensez sérieusement qu’un fumeur qui vient d’ouvrir un paquet montrant un homme avec un tuyau gros comme le 3e lien lui sortant de la gorge va jeter sa Peter Jackson King Size dans le puisard parce qu’il a vu un message écrit en petits caractères sur sa cigarette ?

Eh bien.

Il est grand le mystère de la foi.

Si oui, pourquoi ne pas imprimer des messages anti-cholestérol sur chaque frite achetée dans un restaurant de fast food ?

Ou sur chaque chip ?

Bientôt, on va se commander un brunch au resto le samedi matin, et on va voir un message sur notre tranche de pain, un autre sur notre tranche de bacon et deux messages sur nos œufs.

Puis on va revenir à la maison, on va ouvrir la télé et on va se faire dire que « l’épisode de La Petite Vie que vous vous apprêtez à regarder contient des représentations culturelles datées ».

Non, pas vrai !

Ça a été tourné en 1995, et les gens ne pensaient pas comme aujourd’hui ?

Ben coudonc.

Je n’aurais jamais pensé ça !

Hâte de voir des avertissements avant des reprises de La Ribouldingue.

« Il est fortement déconseillé aux enfants de manger des patates en chocolat. »

UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN

S’il y a encore quelqu’un qui croit que le tabac est bon pour la santé en 2022, s’il vous plaît, amenez-moi cette personne, je veux la disséquer et analyser son cerveau.

Elle vient probablement d’une autre galaxie.

Plus moyen d’ouvrir un livre ou de regarder un film sans qu’on nous avertisse que telle ou telle chose pourrait nous offenser.

Même au théâtre, on émet maintenant des avertissements avant les pièces !

Après la sempiternelle rengaine sur « les territoires non cédés ».

Si ça continue, on va écrire sur les condoms : « Une relation sexuelle avec quelqu’un qu’on aime, c’est tellement mieux ! »

Je comprends que c’est bien d’avoir un esprit sain dans un corps sain, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin.

C’est bien mal connaître le phénomène des dépendances que de penser qu’un message imprimé sur une cigarette peut convaincre un fumeur d’écraser.

Des gens souffrant de cancer du poumon fument !

Des gens qui ont vu un proche mourir d’un cancer du poumon fument !

Vous pensez que ça va faire une différence ?