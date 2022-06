Petite suggestion pour marcher vers le bonheur

On nous dit partout que le monde ne va pas bien en cette sortie de crise covidienne. Les gens seraient restés marqués par l’enfermement, à la limite d’avoir fragilisé leur santé mentale. Je suis une arrière-grand-mère de 88 ans qui ne comprend pas que les humains soient rendus si fragiles.

Pensez juste aux conditions d’hygiène dans lesquelles vivaient nos grands-parents, avec les toilettes dehors dans certains cas, et pas d’eau pour se laver les mains ensuite. Personne ne se plaignait, car tous savaient que dans le fin fond de certaines campagnes, il y avait tellement pire que ça.

J’ai la chance d’avoir eu des parents qui m’ont appris que se plaindre, c’est du temps perdu. Il faut apprendre à se battre pour tirer le meilleur de la vie, avec ce qu’elle nous a donné en partage. Bien sûr, on aurait pu sortir un meilleur lot, ou même le jackpot, mais il faut savoir se contenter de ce qu’on a eu en partage, pour ne pas se morfondre dans l’amertume et le ressentiment qui ne servent qu’à nous rendre malheureux.

Pensez-vous que la grippe espagnole n’a pas été tough pour ceux et celles qui l’ont subie dans les années 1918-1920 ? Mais les gens retroussaient leurs manches et ne s’apitoyaient pas sur leur sort à l’époque. Ils n’avaient pas besoin de psychologue pour accepter la mort qui rôdait. Ils l’acceptaient, un point c’est tout !

Aujourd’hui on ne se gêne pas pour demander des soins sophistiqués sous prétexte que sous la surface de tout être humain, se cache un virus psychologique en train de le détruire plus sûrement qu’un cancer. Apprenons donc à relativiser les choses, à les mettre en perspective. Apprenons à accepter ce qui nous est envoyé d’en haut comme malheur, pour mieux apprécier toutes les bonnes choses qui nous avaient été données gratuitement avant, sans qu’on ne les remarque.

J’ai eu une enfance difficile, mais cela m’a appris une chose très importante : l’art de savoir apprécier quand la vie me gâte. Malheureusement, je n’ai pas su transmettre cette valeur à ma fille qui croit encore à 60 ans que tout lui est dû et qui ne fait que pleurer sur son sort. Exactement comme la fille de cette lectrice qui vous a écrit dernièrement.

Pourquoi ne lui avez-vous pas ordonné sur-le-champ de laisser sa fille se débrouiller avec ses problèmes plutôt que de tenter de lui donner d’autres pistes de solution ? Moi, c’est ce que j’ai décidé de faire avec la mienne et ça m’a soulagée, vous ne pouvez pas savoir comment. Car j’ai pour mon dire que quand on est en bonne santé physique, le mental finit toujours par suivre.

Une mère

Eh bien non, le mental ne finit pas toujours par suivre malheureusement. On l’a d’ailleurs tellement négligé par le passé ce mental, que des gens s’y sont perdus, pour ne pas dire y ont perdu la raison. Aujourd’hui qu’on en connaît l’importance dans l’équilibre d’une vie, il ne faut pas rater une occasion d’en parler et surtout d’aider à le guérir.