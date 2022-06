Pluies abondantes: Le nord du lac Saint-Jean n'est pas encore considéré comme une zone sinistrée

Malgré les pluies abondantes des dernières semaines, le gouvernement n’a pas l’intention de reconnaître la partie nord du Lac-Saint-Jean comme zone sinistrée pour le moment, au grand dam de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Le secteur compris entre Saint-Prime et Chambord, et plus particulièrement Albanel et Normandin, a reçu plus de 240 millimètres de pluie depuis un mois. Ces fortes pluies ont provoqué un retard presque insurmontable dans la saison des semis, ce qui compromet déjà les récoltes. Aucun programme de la Financière agricole ne couvre pareille situation.

Invités à commenter la situation devant le Cercle de presse du Saguenay mercredi, les députés de la CAQ ont reconnu le problème, et promettent d'agir le plus tôt possible.

«On prend des notes sur qui devrait subir des pertes, a expliqué la ministre responsable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest. On a parlé au ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui nous offre son soutien. C'est sûr qu'on va aider, mais de quelle manière?»

«Jusqu'au 20 ou 25 juin, les producteurs peuvent encore semer, a renchéri le député de Lac-Saint-Jean Éric Girard, lui-même un ancien producteur. On fera le bilan à la fin de leur saison, mais j'ai beaucoup d'empathie pour les producteurs.»

Le ministre de l'Agriculture s'est entretenu par téléphone mardi matin avec le président régional de l'UPA, Mario Théberge. Ce dernier ne cachait pas sa déception.

«Ç’a été très court. La seule réponse qu'il m'a donnée, c'est qu'il suivait la situation et qu'on verra comment ça va évoluer. Comme empathie, j'ai déjà vu mieux, honnêtement», a-t-il déploré.

L'UPA appréhende une catastrophe pour les producteurs qui ont déjà conclu des ententes, les plus alléchantes depuis longtemps, avec des acheteurs. Qu'arrivera-t-il si ces contrats ne peuvent être honorés?

«Des producteurs ont appelé leurs acheteurs, pour se faire dire qu'ils seraient tenus de payer le contrat s'ils ne sont pas capables de livrer, a expliqué M. Théberge. On parle de 300 000, 400 000 et même 500 000 dollars dans certains cas, sans oublier les intrants déjà payés.»

«Les signaux de détresse, on les voit déjà, a-t-il poursuivi. Il y a des producteurs qui n'en dorment pas la nuit. Il y en a qui auront des problèmes de liquidités. Des entreprises seront menacées. On va perdre des joueurs.»

Les producteurs, appuyés par leur Fédération nationale, vont donc insister auprès du gouvernement.

«Ce n'est pas dans six mois qu'il faudra regarder ce qu'il faut faire, a dit Mario Théberge. On a besoin d'un signal que le gouvernement prend la situation au sérieux, et ce n'est pas ce qu'on reçoit présentement du ministre Lamontagne.»