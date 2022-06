Préposés à l’entretien ménager: reconnaissons leur travail essentiel

Les deux dernières années ont apporté leur lot de défis et aucun secteur n’a été épargné par la pandémie de COVID-19. La propreté et l’assainissement des nombreux lieux publics, fréquentés par les Québécois tous les jours, sont rapidement devenus une priorité pour tous.

Si l’entretien ménager est un besoin important de notre société, il est devenu littéralement essentiel afin d’assurer la protection des milliers de gens qui devaient fréquenter les épiceries, les écoles, les milieux de travail ou encore les hôpitaux au quotidien.

Ce sont les préposés à l’entretien ménager qui, depuis de nombreuses années, comme durant la pandémie, s’assurent que nos environnements de travail et nos lieux publics soient propres.

Travailler dans l’ombre

Durant la nuit, alors que nous dormons à poings fermés, les préposés à l’entretien ménager nettoient et désinfectent les lieux que nous fréquentons le lendemain. Ce travail de l’ombre est trop souvent oublié et mérite une plus grande reconnaissance, considérant leur rôle essentiel dans notre société. Les Québécois s’attendent à fréquenter des lieux publics propres, sains et dans lesquels ils peuvent se sentir en sécurité.

C’est un peu plus de 15 000 préposés à l’entretien ménager seulement pour la grande région métropolitaine, qui s’assurent, à des heures bien souvent atypiques, de nous offrir ce service essentiel.

Soulignons la différence que les préposés à l’entretien ménager apportent dans notre quotidien, particulièrement depuis le début de la pandémie, acceptant une charge de travail supplémentaire afin de s’assurer que les lieux que nous fréquentions sur une base régulière répondent aux normes sanitaires rigoureuses.

Merci!

En ce 15 juin, Journée internationale des préposé.es à l’entretien ménager, prenons le temps de leur dire merci pour leur travail colossal réalisé chaque jour et passé trop souvent sous silence. Maintenant qu’il est permis de le faire, offrez votre sourire lorsque vous les rencontrerez. Prenons le temps de croiser leur regard et de leur témoigner de notre reconnaissance pour tout le travail qu’ils réalisent.

Merci à tous les préposés à l’entretien ménager!

Annie Fortin, présidente de l’Association des entrepreneurs de services d’édifices, Québec Inc. et coprésidente du conseil d’administration du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics (CPEEP)

Cristina Cabral, présidente du local 800 et coprésidente du conseil d’administration du CPEEP