Que devons-nous comprendre de la violence à Montréal?

Le Service de police de Montréal nous informe qu’une décharge d’arme à feu se fait entendre aux 2,5 jours dans la région de Montréal. Cela revient à dire qu’une journée sur deux environ, une femme, un homme ou un enfant est à risque d’être gravement atteint ou de mourir par balle à Montréal.

Cela est incroyablement anxiogène pour les habitants qui commencent à réaliser que la sécurité ne plus du tout garantie sur le territoire.

Les réactions

Or, que font nos élus devant un tel état fait? Rien d’efficace. Au pire, on s’obstine à nier la réalité comme le martèle la mairesse Valérie Plante de son décontenançant slogan «Montréal est une ville sécuritaire!». Nous comprenons que la métropole a besoin de l’activité touristique en période post-COVID mais de là à affirmer qu’un tir d’arme à feu aux deux jours est synonyme d’environnement sécuritaire. Elle et son équipe devraient réviser la cohérence de leur plan marketing.

D’autres part, Messieurs Trudeau et Legault semblent prendre la situation au sérieux, mais ils ne savent pas comment y réagir. En fait, tout indique qu’ils ne sont pas bien conseillés sur les réelles causes qui mènent à cette forme d’ensauvagement agressive sans précédent que connait Montréal.

En réaction à la montée de violence qui sévit, nos élus les plus responsables clament haut et fort le besoin de contrôler l’entrée des armes à feu sur le territoire canadien. M. Legault mise sur des patrouilles nautiques à Cornwall visant à intercepter les armes, tandis que M. Trudeau vise l’ensemble des douanes canado-américaines.

Malheureusement, ces mesures n’auront aucun effet, car le problème se situe à des années-lumière des frontières canado-américaines. Le problème se trouve encore plus loin, il se situe tout au fond de l’individu criminalisé, dans sa structure de personnalité, dans sa psychologie.

Les troubles de personnalité

Tant et aussi longtemps que nous n’aborderons pas la violence d’un point de vue psychologique associé au trouble de la conduite, nous ferons fausse route et le problème ne fera que grandir. En fait, la vraie question est non pas de savoir avec quelles armes les délinquants agressent, mais bien de savoir ce qui motive les délinquants à agresser. Autrement dit, réduisez la motivation des criminels à commettre des méfaits et vous aurez rapidement des effets sur réduction la demande d’armes illégales à la frontière.

Une grande partie de la solution du problème de la criminalité réside dans la connaissance que nous avons des motivations profondes des sociopathes. En général, les personnes violentes qui n’hésitent pas à abattre froidement une autre personne sont des individus très particuliers qui ont atteint un haut niveau de dissociation. Leurs capacités de ressentir la souffrance de l’autre leur est complément inaccessible (aucune empathie). Et cela s’explique assez bien.

La dissociation

Nous ne naissons pas dissociés, nous le devenons. Les études montrent en effet que les enfants vivant dans des environnements familiaux traumatisants (ex. beaucoup de violence, d’abus physiques et psychologiques) se retrouvent généralement avec des symptômes sévères de stress post-traumatique. Une des conséquences les plus désorganisantes de ce syndrome est que le cerveau de l’enfant se « déconnecte » graduellement au point de vue des émotions.

Motivé par la survie des organes vitaux qui ne pourraient tenir longtemps dans de tels étant d’anxiété, une partie du cerveau anesthésiera (via des substances biochimiques naturelles) une autre partie du cerveau qui elle est responsable du ressenti émotif. Ainsi, le jeune traumatisé deviendra incapable de ressentir la moindre empathie envers les autres. Or, combiné à une rage narcissique d’avoir été si sauvagement traité dans l’enfance, le cerveau désensibilisé du jeune le motive à commettre toutes les atrocités auxquelles nous assistons.

Nous ne pouvons y échapper comme société. Tout adulte violent puisse ses motivations profondes dans une enfance violentée. C’est donc à cet endroit qu’il faut chercher la solution et non dans les postes douaniers internationaux.

Frankie Bernèche, Ph.D. Professeur de Psychologie