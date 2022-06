Tabac, alcool, paris... les vices vont de pair avec la F1

La Formule 1 a toujours attiré des commanditaires aux produits controversés, qu’il s’agisse de cigarettes ou d’alcool. Les lois interdisent aujourd’hui d’afficher des marques de cigarettes sur une monoplace, mais ces produits sont aujourd’hui remplacés par les logos de compagnies de vapoteuses, de paris sportifs ou de cryptomonnaies... comme quoi l’appât du gain prime encore aujourd’hui sur la vertu.

• À lire aussi: La F1 attirée par les dictatures et les pays controversés

• À lire aussi: GP du Canada: des prix exorbitants sur les sites de revente

• À lire aussi: Amazon devient commanditaire en titre du Grand Prix du Canada

LA BOISSON DES HELLS

La compagnie suisse Eighty-One Powerdrink a commandité en 2021 l’écurie de F1 Sauber-Alfa Romeo. Le quotidien La Presse rapportait l’an dernier qu’un des fondateurs et propriétaires de cette marque de boisson énergisante était un Hells Angels de la Suisse. Eighty-One (« 81 » en anglais) est associé au groupe de motards. La huitième et la première lettre de l’alphabet, « H » et « A », sont les premières lettres de « Hells Angels ». Le logo Eighty-One était présent sur les voitures de l’écurie et le pilote Kimi Räikkönen l’arborait sur ses vêtements d’équipe.

ALCOOL

La consommation d’alcool et la conduite automobile ne font pas bon ménage. Cela n’empêche pas la F1 de recruter comme commanditaire des producteurs de bière et de vin. C’est le cas de Singha, une brasserie thaïlandaise qui commandite Alfa Romeo, ou encore de Ferrari Trento, le vin mousseux italien dont s’aspergent les pilotes sur le podium.

Signe que le mariage entre alcool et conduite est sujet à controverse, la néerlandaise Heineken et la brasserie d’origine italienne Peroni choisissent maintenant de promouvoir leurs bières sans alcool lors des courses.

PÉTROLE

Il peut sembler naturel que les entreprises fournissant le carburant aux automobiles de la F1 commanditent ces événements. Pourtant, l’industrie pétrolière fait l’objet de plusieurs critiques, principalement concernant ses impacts sur l’environnement, tant pour les gaz à effet de serre que pour les déversements.

Certaines compagnies, comme Aramco, la pétrolière nationale d’Arabie saoudite, ou Shell, sont dénoncées par les défenseurs de droits de la personne. D’autres accusations de corruption, d’écoblanchiment et d’évasion fiscale gangrènent cette industrie.

PARIS SPORTIFS

Les plateformes de paris sportifs pullulent depuis quelques années. Il n’est donc pas étonnant de voir la F1 s’y associer. 188BET, commanditaire du circuit en Asie, est basé à l’île de Man, une dépendance de la Couronne britannique. C’est une des pires juridictions au monde en ce qui concerne l’évasion fiscale.

En 2021, l’organisme Tax Justice estimait que ce territoire situé entre l’Angleterre et l’Irlande du Nord faisait perdre quelque 4 milliards $ en revenus d’impôts aux autres pays.

De plus, l’écurie Redbull a annoncé en janvier s’être associée à la plateforme de jeu en ligne Pokerstars, qui se vante d’être « le casino le plus épique au monde ». Son siège social est établi en Irlande, un pays également connu pour sa fiscalité avantageuse.

CIGARETTES

Marlboro, Player’s, Camel... la relation entre les cigarettiers et la F1 en est une lucrative et de longue date. Même si la F1 a banni la publicité sur le tabac en 2006, certains fabricants ont depuis fait preuve de créati-vité pour rester dans la course.

En effet, les cigarettiers utilisent des échappatoires légales, permettant ainsi à McLaren, par exemple, d’avoir Vuse comme commanditaire, une vapoteuse commercialisée par British American Tobacco.

Jusqu’à l’an dernier, les voitures Ferrari arboraient le logo de Mission Winnow, une filiale détenue par le fabricant de tabac Philip Morris. Ce dernier avançait que Mission Winnow est un laboratoire d’idées visant à faire avancer la réflexion sur le tabagisme, mais ses détracteurs y voyaient une façon pour le cigarettier de contourner les règles sur la publicité.

Le géant du tabac et l’écurie ont même signé un nouvel accord, en mai 2022, qui rend « très fier » le patron de Ferrari, Mattia Binotto, cité sur le site web Motorsport.com.

CRYPTOMONNAIES

Les cryptomonnaies sont souvent utilisées sur le web clandestin pour acheter et vendre des armes, des organes, de la drogue et des données personnelles volées. Ces monnaies virtuelles, comme le Bitcoin, permettent de conclure des transactions sans l’intermédiaire d’une banque, et confèrent ainsi un certain anonymat.

Malgré la mauvaise réputation de ce commerce, la F1 et ses écuries se sont associées à de lucratives plateformes d’échange de cryptomonnaies au cours des dernières années.