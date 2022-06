Tournoi de Berlin: défaite crève-cœur de Bianca Andreescu

La Canadienne Bianca Andreescu est passé à quelques points de renverser la Tchèque Karolina Pliskova au deuxième tour du tournoi de tennis de Berlin, mercredi, mais elle s’est inclinée en trois manches de 6-4, 2-6 et 7-6 (7).

La quatrième tête de série et septième raquette mondiale a trimé dur pour vaincre la détentrice du 69e rang du circuit de la WTA. Malgré sa défaite, l’Ontarienne a empoché une centaine de points, deux de plus que son opposante.

Pliskova a dominé 12-2 au chapitre des as et a conservé un pourcentage d’efficacité de 67,0 % sur son premier service, comparativement à 54,3 % pour Andreescu. Cette dernière a réalisé quatre bris en 11 occasions, concédant le bris trois fois en six balles.

L’athlète de l’unifolié est toujours en lice en double féminin. Aux côtés de l’Allemande Sabine Lisicki, elle affrontera au deuxième tour les troisièmes favorites, la Japonaise Ena Shibahara et l’Américaine Asia Muhammad.