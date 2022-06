Un premier don pour le courageux petit William

Les parents d’un garçon de trois ans qui a reçu de nombreuses transfusions sanguines pour combattre une leucémie feront leur tout premier don. Ils invitent les Québécois à suivre leur exemple afin de sauver des vies comme celle de William.

Par une soirée de juillet l’an dernier, Jonathan Paquet et Dominique St-Hilaire se sont présentés aux urgences avec leur bambin puisqu’il se sentait mal.

«Son taux de globules blancs était complètement à terre. En partant, il a été sauvé en grâce à deux transfusions sanguines», s’est remémoré son père.

La dernière année a été chargée pour son enfant. À deux ans seulement, il a subi de nombreux traitements de chimiothérapies, en plus d’une demi-douzaine de transfusions sanguines et plusieurs autres de plaquettes.

«S’il n’avait pas eu de ce sang, il n’aurait pas survécu. C’était une question de vie ou de mort. Avec tout ça, on a réalisé l’importance d’avoir des donneurs et une banque de sang remplie pour ce genre d’urgences», a expliqué Dominique St-Hilaire.

Peur bleue

Elle n’a jamais donné de sang auparavant à cause de sa peur bleue des aiguilles: «D’avoir vu William se faire piquer toutes les semaines dans la dernière année, je me dis que si lui est capable, je peux prendre sur moi, surmonter ma peur et y aller. Ce qu’il vit est 100 fois pire et il le fait avec le sourire», a-t-elle confié.

Elle s’est d’ailleurs souvenue les moments où son enfant devait se faire piquer, parfois dans les mains ou le pli du coude, pour des tests.

«Il pleurait, mais à la fin il disait quand même “Bye bye madame” à l’infirmière en souriant», a-t-elle dit avec une pointe de fierté dans la voix.

Ainsi, les parents feront leur premier don de sang aujourd’hui dans le cadre d’une collecte organisée par le Service de sécurité incendie de Laval, où ils travaillent, lui, comme pompier, et elle, à la prévention des incendies.

«Chacun d’entre nous peut avoir besoin d’une transfusion un jour, que ce soit lors d’un accouchement, un accident de la route ou si ton enfant tombe malade. C’est important que tout le monde participe à l’effort», a souligné Mme St-Hilaire.

Moins de donneurs

Depuis avril, Héma-Québec enregistre une baisse d’achalandage, autant dans les collectes mobiles que dans les centres de donneurs de sang et de plasma.

«La sixième vague pandémique a créé un impact important sur nos réserves de sang et de produits sanguins. Les donneurs habituels répondent, mais on manque de nouveaux donneurs», a expliqué la porte-parole Josée Larivée dans le cadre de la Semaine nationale du don de sang qui se tient jusqu’à dimanche prochain.

D’autant plus que les plus jeunes donneurs étaient avant recrutés sur les campus des cégeps et des universités. «L’affluence sur ces lieux n’est plus ce qu’elle était», a précisé Mme Larivée.

«Prendre un petit 30 minutes pour faire le don peut faire toute la différence dans la vie de quelqu’un», a insisté Jonathan Paquet.

William, qui soufflera sa troisième bougie dans deux jours, est maintenant débarrassé de son cancer. Mais pour éviter une récidive, il doit poursuivre des traitements toutes les trois semaines, et ce, jusqu’en septembre 2023.

«Quand ça sera tout terminé, il pourra enfin sonner la petite cloche dans le corridor de l’hôpital Sainte-Justine. On a vraiment hâte d’arriver à ce moment-là», a laissé tomber son père.