Xybion installe un centre de développement de logiciels à Montréal

L’entreprise de développement de logiciels-services Xybion a annoncé mardi l’ouverture d’un centre de développement dans le grand Montréal.

L’entreprise développe notamment des logiciels destinés à accélérer l’approbation de solutions thérapeutiques, comme les vaccins contre la COVID-19, et à réduire les risques en matière de conformité.

Xybion, dont le siège social est aux États-Unis, est déjà établie à Québec depuis 2009. Elle estime que plus de la moitié de ses clients sont situés sur la côte Est, ce qui fait de Montréal un endroit «idéal» pour installer ses activités de développement, a indiqué l’entreprise par communiqué.

Ce nouvel emplacement dans le grand Montréal lui permettra «de mieux répondre aux besoins croissants de ses clients dans le secteur des [sciences de la vie et des technologies de la santé] à l’échelle mondiale».

«Nous avons choisi Montréal comme point d’ancrage au Canada en raison notamment de ses centres d’excellence, de ses établissements d’enseignement et, surtout, de sa main-d’œuvre hautement qualifiée. Nous prévoyons d’étendre notre présence et visons à devenir une partie intégrante de la communauté technologique et des sciences de la vie de Montréal et du reste du Québec», a déclaré Pradip Banerjee, président de Xybion.

«En optant pour le grand Montréal, Xybion rejoint un écosystème interconnecté accueillant qui repose sur un engagement de collaboration entre le secteur, le milieu universitaire et les établissements de recherche», a pour sa part affirmé Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

Xybion, dont le siège social est situé à Princeton, dans le New Jersey, compte des bureaux en Allemagne et en Inde, ainsi que des employés et des consultants dans divers centres au Canada.