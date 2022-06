38 équipes pee-wee pour la Classique Bob Bissonnette

La Classique de baseball Bob Bissonnette est de retour cette année, dans un format plus ambitieux. Ce sont 38 équipes formées d’athlètes de moins de 13 ans du Québec qui auront la chance de fouler la surface synthétique du Stade Canac, à la mi-juillet.

L’an dernier, avec la COVID-19, l’organisation avait dû se limiter à accueillir 10 formations. Le retour à des règles sanitaires plus normales lui a permis d’augmenter considérablement le nombre de participants cette année, qui seront répartis en trois catégories : 16 clubs AA, 16 A et 6 AA féminins.

Chaque équipe aura l’occasion de jouer au moins un match au Stade Canac durant la compétition, qui se déroulera du 14 au 17 juillet. Les autres rencontres seront disputées au parc Henri-Casault et au parc Victoria.

Souvenirs du tournoi pee-wee

L’an dernier, les organisateurs de l’événement avaient émis le désir de faire revivre le tournoi de baseball pee-wee de Québec, disparu il y a 40 ans.

« Si vous saviez le nombre de personnes qui m’en parlent encore... Certains y ont joué dans les années 1970 et ils me racontent chaque détail après 50 ans !, sourit Michel Laplante, président des Capitales de Québec et membre du conseil d’administration de la Classique.

« Alors on se dit qu’on veut faire vivre cette même expérience à des jeunes qui en parleront encore en 2056 », ajoute-t-il.

Bientôt de l’international

Avec 38 équipes cette année – davantage auraient voulu participer, mais le nombre d’inscriptions a été limité – l’organisation menée par Daniel Fleury s’approche de son but. Il ne manque plus qu’à accueillir des formations internationales. Un plan sur lequel toute l’équipe a planché il y a quelques mois, mais qui a été rendu impossible en raison de la pandémie.

« On avait fait des contacts importants avec des formations américaines, cubaines, dominicaines, mais au moment de les recruter officiellement, c’était la pandémie, alors il y avait beaucoup d’incertitude pour les équipes », mentionne M. Fleury.

Dès l’an prochain, si possible, le tournoi souhaiterait faire venir à Québec une quinzaine de clubs d’autres pays.

Ce qui serait facilement réalisable, croit M. Laplante, en raison des liens forts qui subsistent avec d’anciens joueurs des Capitales devenus entraîneurs chez eux.

Une fête du baseball

Mais en attendant, le directeur général Daniel Fleury et son groupe promettent trois jours de fête aux jeunes participants. Ils assisteront le jeudi au match entre les Capitales et les Greys de l’Empire State de la Ligue Frontière.

Le vendredi, la terrasse du Stade Canac sera étendue jusqu’au champ extérieur et plus de 1000 personnes pourront s’y installer.

« Vous savez, Bob Bissonnette était un artiste et un athlète qui était original, pointe M. Fleury au sujet du hockeyeur et chansonnier, décédé tragiquement en 2016. Je me sens très bien d’organiser un tournoi qui sera original et qui va aller dans cette direction. »

Sans l’aide de la Ville

Des billets individuels et des laissez-passer pour la durée du tournoi seront vendus aux spectateurs. Daniel Fleury ne cache pas que le succès financier de cette édition aura un impact sur les prochaines, et notamment sur la présence d’équipes internationales.

S’il salue l’appui de ses commanditaires, M. Fleury se dit toutefois déçu de ne pas pouvoir miser sur le soutien de la Ville de Québec.

« On continue de chercher [d’autres commanditaires], dit-il. Eh oui, si la Ville avait été partenaire avec nous, ça nous aurait aidés à vendre, mais notre demande a été refusée au Bureau des grands événements.

« On a eu peu d’explications [sur le refus de la Ville]. Ce qu’on a su, c’est que notre projet ne se qualifiait pas. C’est peut-être à nous de faire nos preuves, de devenir un incontournable et un indispensable », a poursuivi le directeur général.