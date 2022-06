Artur Beterbiev imperturbable malgré l'ampleur du défi

Un combat d’unification des ceintures, en terrain hostile, dans le mythique Madison Square Garden (MSG), n'est qu'un duel comme les autres pour Artur Beterbiev, selon son entraîneur, Marc Ramsay.

Selon le Québécois, son protégé a toutes les chances d’exceller contre Joe Smith fils à New York, puisqu’il considère chaque combat de la même façon. Cela ne fait pas un pli au Montréalais d’adoption de se battre dans un amphithéâtre qui a été témoin des exploits de Muhammad Ali, Joe Frazier ou Mike Tyson, pour ne nommer que ceux-là.

«Artur ne connait pas l’histoire du MSG, a insisté Ramsay en entrevue avec l’Agence QMI. Ce n’est pas un gars qui s’informe sur l’histoire de la boxe. Il s’informe sur le boxeur en avant de lui. Pour lui, c’est comme un autre aréna. Ce n’est pas un gars qui va se mettre de la pression, parce qu’on est dans un endroit particulier.»

Un adversaire coriace

Si les paramètres du combat n’ont pas de quoi inquiéter le boxeur de 37 ans, cela ne signifie pas qu’il a l’intention de négliger son adversaire pour autant. Pour mettre la main sur la ceinture des mi-lourds de la World Boxing Organization (WBO), Beterbiev devra être «très alerte d’un point de vue technique et défensif».

«Il connaît bien Joe Smith, a enchainé Ramsay. C’est un gars qui est très fort physiquement. Il a une bonne force de frappe. Il faudra imposer les qualités d’Artur.»

Smith s’est battu 31 fois dans sa carrière professionnelle et n’a baissé pavillon qu’à trois reprises. La dernière fois, c’était face à Dmitry Bivol à Verona, dans l’État de New York, tout près de sa municipalité natale de Shirley. La pression supplémentaire et l’attention médiatique pourraient-elles faire pencher la balance en faveur de Beterbiev?

«Ça dépend toujours comment le boxeur transforme cette énergie-là. Il y a beaucoup de médias autour de lui. Il va être chez lui, la foule va être de son bord. Il y a des gars que ça étouffe.»

Un combat à la fois

Même s’il n’a pas osé se mouiller avec une prédiction pour le combat de samedi, Marc Ramsay assure que «tout est sous contrôle» et qu’il a bon espoir de voir son poulain l’emporter.

Toutefois, pas question de déjà rêver à un éventuel choc de titans entre Beterbiev et Bivol, tombeur de Canelo Alvarez, pour le moment.

«Pour comprendre quel genre d’individu est Artur, il n’a même pas encore regardé le combat entre Canelo et Bivol. On s’assure de franchir la ligne d’arrivée avant de penser à autre chose pendant le dernier tour de piste.»

«Tout le monde sait qui est Beterbiev» - Joe Smith fils

Le boxeur américain Joe Smith fils n’a pas tari d’éloges à l’endroit d’Artur Beterbiev, jeudi, à deux jours de leur pugilat tant attendu au Madison Square Garden de New York.

Avant d’échanger des coups lors de ce combat d’unification des ceintures du World Boxing Council (WBC), de l’International Boxing Federation (IBF) et de la World Boxing Organization (WBO), les deux athlètes ont échangé des mots durant une conférence de presse présentée dans la Grosse Pomme.

«C’est une énorme chance pour moi, a lancé Smith (28-3-0, 22 K.-O.), champion des mi-lourds de la WBO. Tout le monde sait qui est Beterbiev. Je crois que nous allons donner un excellent spectacle.»

Smith aura la lourde tâche de devenir le premier boxeur à défaire Beterbiev (17-0-0, 17 K.-O.) dans sa carrière professionnelle. Selon le natif de Shirley, à New York, son rival n’est pas sur la pente descendante, malgré ses 37 ans.

«Je crois que ce gars est au sommet de sa forme. Je suis excité de me battre avec lui. Nous sommes deux excellents cogneurs et je veux ses ceintures.»

Beterbiev, qui travaille sous la supervision du Québécois Marc Ramsay, a quant à lui fait valoir qu’il avait mis les bouchées doubles en vue du combat le plus prestigieux de sa carrière.

«C’est un combat très important pour moi, a confirmé timidement le Montréalais d’adoption. Je demande souvent à mon entraineur si je travaillais plus fort il y a deux ans. Il me dit que je suis meilleur qu’il y a deux ans, mais il me ment peut-être.»

Une préparation adéquate

Le clan Beterbiev a eu la chance de tenir un camp d’entraînement digne de ce nom en prévision du pugilat de samedi. Après des années d’incertitude, pour les raisons qu’on connaît, un peu de normalité a fait un grand bien au boxeur d’origine russe.

«Je te dirais que dans les derniers combats qu’on a faits, c’est sûrement le meilleur camp d’entraînement, a noté Ramsay en entrevue avec l’Agence QMI. Pas sur le plan de l’effort, mais surtout en termes de logistique.»

Ramsay insiste aussi sur la notion de «momentum», que Beterbiev a pu bâtir, alors qu’il n’a pas trop patienté depuis son dernier combat, en décembre 2021, contre Marcus Browne.

«Dans les dernières années, on a eu beaucoup de pauses qu’on n’avait pas prévues, pour toutes sortes de raisons. On n’a pas eu, depuis de nombreuses années, le "momentum" qu’on a en ce moment.»