Au Parc Omega, on rencontre des animaux sur un parcours en voiture et on assiste à des activités et des présentations enlevantes.

Le Parc Omega, à Montebello, vous convie à la rencontre d’animaux majestueux et à vivre des événements et des activités inoubliables, sur de grands espaces naturels préservés de plus de 2000 acres.

Le parcours en voiture offre un trajet de 12 kilomètres à traverser dans le confort de votre voiture. Vous y croiserez une vingtaine d’animaux sauvages de l’hémisphère Nord, comme, des wapitis, des loups, des bisons, des ours et plus encore. Il est possible de nourrir certains d’entre eux.

Voir les loups de près

À la zone 11, baptisée Terre des pionniers, se déroule une panoplie d’activités, dont des présentations à l’observatoire des loups. Vous y vivrez une immersion avec la meute, grâce à la baie vitrée. La proximité avec les loups y est impressionnante!

Le sentier des Premières Nations, aux abords du lac des Truites, invite aux belles randonnées pédestres. Des aires de pique-nique y sont aménagées. Pour déguster un menu gourmand aux notes boréales, rendez-vous au restaurant OmegaBon, en bordure du magnifique lac des Oiseaux (du jeudi au samedi).

Le Vent du Nord en spectacle

Le 25 juin, le Parc Omega, accueillera sur scène le groupe trad Le Vent du Nord. À l’achat de billets pour le spectacle, vous pourrez profiter en primeur du parcours Omega la Nuit, qui débutera officiellement le 2 juillet. Une expérience des plus féeriques vous attend : des milliers de lumières décorent les arbres.

Et si vous désirez prolonger votre séjour, divers hébergements insolites vous sont proposés.

Pour plus d’information : https://www.parcomega.ca/