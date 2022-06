Ces dignes représentants de la reine qui ont suscité la controverse

Le Canada est soumis à une monarchie constitutionnelle. Cela signifie que la reine d’Angleterre, représentée par le ou la gouverneur(e) général(e) et les lieutenant(e)s-gouverneur(e)s, est la véritable cheffe de l’État canadien.

• À lire aussi: Près de 100 000 $ en traiteur: la gouverneure générale du Canada se gâte dans l’avion

• À lire aussi: Débarassons-nous de cette fonction archaïque

• À lire aussi: [EN IMAGES] Le prince Charles et son épouse Camilla entament leur visite au Canada

Ces dignes ambassadeurs de la monarchie, qui bénéficient d’un salaire payé par les contribuables, n’ont pas fini d’être la source de controverses. La plus récente implique Mary Simon, qui a dépensé près de 100 000$ en frais de traiteur pour elle et ses convives lors de son dernier voyage au Moyen-Orient.

Voici trois événements où les frasques de ces représentants de la reine ont fait les manchettes.

1. Michaëlle Jean

Photo d'archives

La nomination de l’ex-journaliste d’origine haïtienne Michaëlle Jean était remplie de promesses. Des membres de la communauté se sont même rendus à Ottawa pour assister à l’assermentation de leur idole. Michaëlle Jean était la première personne noire à occuper cette fonction.

Photo d'archives

Or, la controverse a éclaté dès ses débuts. Celle qui avait plaidé pour la «réunification des deux solitudes» au Canada avait déjà fait part de son appui au mouvement souverainiste, au Québec.

Peu de temps après, lors du gala annuel de la Tribune de la presse à Ottawa, la nouvelle représentante de la monarchie avait provoqué un malaise lors d’un discours.

Dans un moment d’abandon, celle qui semblait être en état d’ébriété avait dit qu’elle levait son verre au «Canada libre», qu’elle voulait faire une «folle» d’elle et que le premier ministre du Canada lui avait offert le poste de gouverneure générale parce qu’elle était «hot».





L’ancienne lectrice de nouvelles avait aussi choqué les militants pour les droits des animaux en 2009 lors d’une visite au Nunavut. Elle avait alors affirmé, après avoir mangé du cœur de phoque cru, que «c'était délicieux et plein de protéines». Face au tollé, elle s’était justifiée en affirmant qu’elle voulait rendre hommage à la culture des Inuits.

La pire controverse est toutefois survenue après son mandat de gouverneure générale. Ses dépenses à titre de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie ont fait beaucoup réagir. Notre Bureau d’enquête avait révélé que Mme Jean avait dépensé un demi-million de dollars de fonds publics pour aménager la résidence officielle louée pour elle à Paris.

2. Julie Payette

Christopher Nardi / JdeM

La nomination de cette ancienne astronaute québécoise au parcours inspirant avait réjoui le public en 2017. Or, cette dernière a dû annoncer sa démission en 2021 dans un climat de tourmente.

AFP

Un rapport avait révélé que la scientifique avait «créé un environnement toxique et une culture de la peur» à Rideau Hall.

Une douzaine d’anciens employés ont décrit les colères de Julie Payette à CBC News. Lors de ses crises, elle crie, humilie et insulte ses employés.

Le Journal de Québec

Selon Radio-Canada, l’ancienne astronaute avait aussi instauré un climat similaire lors de son passage à la direction du Centre des sciences de Montréal en 2016.

Chantal Poirier / Le Journal de Montréal

Ces révélations avaient choqué le public. Devant la pression populaire, Julie Payette a été contrainte de démissionner avant la fin de son mandat.

Son départ a suscité de nouveaux débats sur la fonction de gouverneur général. De nombreux analystes ont contesté le montant prévu à titre de pension dans le régime de pension des gouverneurs généraux.

AFP

Selon leurs calculs, Mme Payette recevra 4,8 millions $ si elle continue à toucher cette pension jusqu’à l’âge de 90 ans.

3. Lise Thibault

Photo d'archives

L’ex-animatrice et enseignante Lise Thibault avait marqué l’histoire en devenant la première lieutenante-gouverneure du Québec en 1997. Or, son héritage, marqué par son passage devant les tribunaux, est très mitigé.

Au début des années 2000, Lise Thibault jouissait d’une réputation exemplaire. Son implication dans plusieurs organismes de charité faisait d’elle une figure très respectée. Or, une enquête menée par Le Journal de Montréal a mis en lumière le train de vie princier de l’ex-lieutenante-gouverneure.

En 2009, elle a été accusée d’avoir réclamé 700 000$ aux différents paliers de gouvernement pour rembourser des voyages, des fêtes, des repas, des leçons de golf et de ski ainsi que des cadeaux pendant son mandat, qui a duré de 1997 à 2007.

JMTL

En décembre 2014, elle a plaidé coupable à six chefs d’accusation de fraude et d’abus de confiance. Le 30 septembre 2015, elle a été condamnée à 18 mois de prison. Elle devait aussi rembourser 200 000$ au gouvernement fédéral et 100 000$ au gouvernement provincial.

Le Journal de Québec

Les déboires financiers de Mme Thibault se sont poursuivis à sa sortie de prison, trois mois plus tard. Cette dernière a déclaré faillite après avoir vendu sa maison pour rembourser les gouvernements. Le fisc lui a réclamé 1,4 million de dollars.