C’est quoi un évènement malheureux dans les faits ?

Ça m’a stupéfié de vous lire ce matin quand vous vous permettez de qualifier « d’évènements malheureux », ce qui s’est passé quand les camionneurs ont occupé la ville d’Ottawa. Depuis quand une manifestation pacifique de gens brimés dans leur droit de refuser un vaccin, et à qui par le fait même on enlève le droit de travailler et de gagner honnêtement leur vie, est-il devenu un simple évènement malheureux ?

Je vous ferai remarquer que la vaccination n’a pas empêché la COVID de se propager dans les milieux de travail. Le véritable évènement malheureux en fait, ce sont ces honnêtes travailleurs du monde du transport à qui on a volé leur job parce qu’ils refusaient un vaccin, en cours d’expérimentation de surcroît. Vous faites partie de ces journalistes vendus qui ne regardent qu’un côté de la médaille.

Anonyme

Contrairement à ce que vous affirmez, les vaccins qui ont été administrés aux citoyens du monde avaient été testés et approuvés par l’Organisation mondiale de la santé, qui avait donné son aval à leur distribution. Pour votre information, je ne suis pas journaliste mais plutôt chroniqueuse. Mais je tiens à affirmer que n’eût été du travail des journalistes qui ont fait une analyse fouillée de la progression de la pandémie, de ses tenants et aboutissants, en plus de talonner les scientifiques pour qu’ils étalent leurs conclusions au grand jour, jamais je ne m’y serais retrouvée. N’avez-vous pas songé que ce pourrait être à cause des non-vaccinés que le virus s’est répandu dans certains milieux de travail ?