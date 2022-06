Constitution: l’énergie revient!

J’ai pris l’habitude de dire – pour faire sourire – que les questions constitutionnelles m’« érotisent ».

Je me sens moins seul récemment !

Même le collègue chroniqueur Richard Martineau s’est penché mardi sur « La bombe de Simon Jolin-Barrette » ; lequel a proposé, dimanche, dans une entrevue au Journal de Québec, que nos lois soient évaluées en fonction de la charte québécoise des droits et non la charte fédérale imposée en 1982.

Le même Martineau écrivait, en septembre 1997, dans Voir, à propos des questions constitutionnelles : « RAS LE BOL ! RAS LE TROU ! CRISSEZ-NOUS PATIENCE ! C’est-tu assez clair ? »

Cela m’avait mis dans une colère telle que je lui avais répliqué violemment dans la revue Argument, en condamnant « notre fatigue constitutionnelle ».

Aujourd’hui, je conviendrais avec Richard que les 15 ans de perturbations politiques provoquées par le coup de force de Trudeau père n’ont pas été reposants !

Mais 25 ans après l’épuisement de 1997, une certaine énergie revient. Normal : impossible pour un pays de garder tabous éternellement les débats sur son contrat fondamental.

Jumelles ?

Québec songe à doter notre État d’une constitution formelle, François Legault l’a confirmé. Ce n’est pas sans lien avec ce qu’a évoqué son ministre dimanche.

La charte québécoise, même adoptée en 1975 avant la fédérale, « n’existe plus vraiment », affirmait Patrick Taillon, dans sa chronique constitutionnelle à Qub, lundi.

Elle n’a pas d’« autonomie », puisqu’elle est systématiquement interprétée de la même manière que la fédérale.

Les « suprêmes » l’ont écrit dans un célèbre arrêt en 1988 : « Il convient de prêter le même sens aux mots “liberté d’expression” » dans les deux chartes.

Ce n’est pas tant qu’elles sont « jumelles ». Les textes respectifs ont leurs différences. Mais malgré celles-ci, ils sont interprétés par les mêmes juges (nommés par le fédéral).

Vieux rêve

Avant 1982, les fédéralistes québécois (Johnson, Bourassa, Ryan, etc.) rêvaient d’un « tribunal constitutionnel spécialisé, comme en Europe, dont la majorité des membres serait nommée par les États provinciaux », a déjà écrit le professeur Marc Chevrier.

Aujourd’hui, les « fédéralistes » ont bien changé. À cause des échecs de Meech et Charlottetown. La fatigue aidant, ils ont renoncé à réclamer des changements aux institutions, de peur d’obtenir un refus et ainsi faire le jeu des souverainistes. Ils sont devenus « canadianistes », « statuquoistes ».

À leurs dires, seuls les tribunaux peuvent interpréter les droits. La parole des juges est infaillible. Pourtant, les magistrats entre eux ne s’entendent souvent pas sur l’interprétation à donner aux droits.

Le Québec n’a pas la capacité de créer un tribunal constitutionnel. Mais il pourrait s’inspirer des Britanniques, suggérait Taillon lundi.

Ceux-ci ont refusé que les juges puissent annuler des lois (comme au Canada depuis 1982). Un comité de la Chambre des lords spécialisé en affaires constitutionnelles émet des avis. Aux politiques ensuite de les suivre ou non.

Aussi, comme Chevrier et d’autres l’ont déjà proposé, le Québec pourrait ressusciter son conseil législatif (sorte de sénat aboli en 1968). Les membres pourraient réviser les lois, en fonction de la charte québécoise.

Ce serait un geste fédéraliste, au vrai sens du terme. Selon Taillon, ce pourrait être un des scénarios que Jolin-Barrette a en tête.