D’autres dossiers sur la table pour Kent Hughes

«Si la question est d’utiliser des choix pour aider à échanger un joueur comme Jeff Petry, ce n’est pas mon intention, a dit Hughes. Il n’y a pas de transaction imminente. Mais ça ne veut pas dire que ça n’arrivera [pas] avant le repêchage. Il y a deux semaines, je n’aurais pas prédit l’échange de Shea. Les équipes évaluent leurs besoins et leurs joueurs. On verra. Le téléphone sonne plus cette semaine que la semaine précédente.»

Josh Anderson dans les plans

«Je crois qu’on doit [être à l'écoute], a mentionné Hughes. On est en 32e position, c’est [le dernier rang] de la LNH. On doit regarder [comment] améliorer notre équipe. Je l’ai déjà dit, mais j’ai déjà reçu plusieurs appels pour Josh dans le passé. Il y a plusieurs équipes qui ont cogné à la porte. On ne l’a pas échangé. On aime Josh, on veut le voir au sein de l’organisation du Canadien. Mais on [sera à l'écoute], c’est toujours la chose prudente à faire.»

Richardson et les Blackhawks

Luke Richardson fait partie des candidats pour devenir le prochain entraîneur en chef à Chicago.

«On ne [cherche] pas à remplacer Luke, a précisé le DG du CH. S’il n’a pas le poste, on veut le revoir à Montréal. Luke m’a dit qu’il n’avait pas d’intérêt à partir de Montréal, sauf s’il devient un entraîneur en chef. Il devrait avoir une deuxième entrevue avec les Hawks, comme d’autres finalistes. S’il obtient le poste, on pensera à des noms.»

Mailloux à Montréal

Choix controversé de premier tour du Canadien au repêchage de 2021, Logan Mailloux passera les prochaines semaines à Montréal pour une période de rééducation découlant d’une opération à une épaule. Hughes a confirmé qu’il avait l’intention de l’inviter au camp de développement de l’équipe.

«Ce n’était pas notre demande de le faire venir à Montréal, mais celle de son agent. En même temps, nous pourrons le rencontrer en personne et discuter avec lui. J’ai hâte de le rencontrer au début du mois de juillet pour mieux le connaître comme personne. On aimerait le voir au camp pour le voir agir avec les autres espoirs.»