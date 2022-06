[EN DIRECT] 113e journée de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La guerre en Ukraine se poursuit pour une 113e journée.

Voici les derniers développements, minute par minute

Invité à Québec pour parler de sa carrière et de son documentaire JFK Revisited : Through The Glass, le controversé cinéaste américain Oliver Stone a dû passer une partie de la journée d’hier à se défendre, parfois vigoureusement, d’être un admirateur de Vladimir Poutine.

6h06 | À Irpin, Emmanuel Macron salue «l'héroïsme» des Ukrainiens

Le président français Emmanuel Macron a salué jeudi «l'héroïsme» des Ukrainiens, à l'issue d'une brève visite d'Irpin, une des banlieues de Kyïv dévastées dans les premières semaines de l'invasion russe de l'Ukraine, assurant que la France se tenait «aux côtés des Ukrainiens sans ambiguïté».

6h05 | Les Dakh Daughters, guerrières sur le front musical ukrainien

Leur chanson Rozy/Donbass avait électrisé Maïdan, haut-lieu de la révolution pro-occidentale à Kyïv en 2014. Aujourd'hui réfugiées en France, les Ukrainiennes du groupe Dakh Daughters veulent «enflammer le cœur» des Européens pour défendre leur pays en guerre.

5h15 | La Slovaquie donne des hélicoptères et des roquettes Grad à l'Ukraine

La Slovaquie a fait don à l'Ukraine d'un hélicoptère Mi-2, de quatre hélicoptères Mi-17 et de milliers de roquettes Grad, a annoncé jeudi le ministre de la Défense Jaroslav Nad sur son compte Facebook.

5h04 | Olaf Scholz sous pression sur les ventes d'armes

Le chancelier allemand a promis depuis le début de la guerre en Ukraine une multitude de livraisons d'armes mais elles peinent depuis à se concrétiser, une valse-hésitation qui lui vaut des critiques à Kiev comme dans son pays.

3h47 | Une entreprise japonaise change son logo qui rappelle le «Z» de l'armée russe

La compagnie aérienne low-cost japonaise Zipair, filiale de Japan Airlines, a annoncé qu'elle renonçait à son logo en forme de Z, une lettre qu'arborent l'armée russe en Ukraine et ses soutiens, pour éviter toute confusion.

3h18 | Environ 10 000 civils toujours présents à Severodonetsk

Environ 10 000 civils sont encore présents dans la ville de Severodonetsk, ville-clé du Donbass dont les Russes tentent de s'emparer depuis des semaines, a indiqué jeudi Serguiï Gaïdaï, le gouverneur de la région de Lougansk.

0h45 | En Ukraine, le combat d'un député géorgien contre l'«ennemi commun»

Lorsque Moscou a lancé son offensive contre l'Ukraine, le député géorgien Aleko Elisachvili n'a pas hésité: il est monté dans un avion et quelques jours plus tard, il affrontait les forces russes près de Kyïv.

«La triste vérité est que l’être humain s’habitue à tout, même à l’horreur.

Nous en sommes au 113e jour de la guerre en Ukraine.

Admettons qu’elle s’est installée dans nos vies, que nous nous y sommes habitués, surtout qu’elle ne semble pas à la veille de finir et que nous ne sommes pas personnellement touchés.»

– La chronique de Joseph Facal