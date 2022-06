Et si Oliver Stone réalisait un film sur Legault?

Comme vous le savez, le réalisateur américain Oliver Stone participe, cette semaine, au Festival de cinéma de la ville de Québec.

Connu pour ses films à caractère politique (JFK, W, Nixon), Oliver Stone est un fan des théories du complot.

Ami de Vladimir Poutine et admirateur de Hugo Chavez, un socialiste tellement inepte qu’il a mis le Venezuela (le pays avec les plus vastes réserves de pétrole au monde) en faillite, le réalisateur des films cultes Platoon et Wall Street a un faible pour les conspirations de toutes sortes et aime croire que la réalité n’est jamais ce qu’elle semble.

Je l’imagine en train de réaliser un film sur François Legault...

Ne ratez pas l'émission de Richard Martineau , tous les jours 8 h 00, en direct ou en balado sur QUB radio :

LEGAULT : LA VÉRITÉ !

Scène 1.

La scène se déroule quelques jours après l’élection de la CAQ en 2018.

Dans un bureau obscur, deux ombres discutent entre elles. Il s’agit de François Legault et de Simon Jolin-Barrette.

« Monsieur le premier ministre, votre stratégie a fonctionné ! Vous avez réussi à faire croire à tout le monde que vous étiez fédéraliste !

— Même des libéraux ont voté pour nous, peux-tu croire ? »

Les deux hommes rient.

« Maintenant que vous êtes élu, monsieur le premier ministre, il faut profiter de votre majorité pour ouvrir les vannes ! Qu’est-ce qu’on fait ? On déclare unilatéralement l’indépendance, on prépare un troisième référendum ?

— Woah, Woah, Simon, calme-toi... Non, j’ai un meilleur plan. Un plan machiavélique, qui va mettre les gens de notre côté et nous permettre de faire ce que Bourassa n’a pas osé faire...

— Quoi ?

— On va y aller mollo...

— Mais... pourquoi, monsieur Legault ? Vous avez le champ libre, l’opposition est désorganisée, les gens vous adorent ! Au contraire, il faut mettre les bouchées doubles, appuyer sur l’accélérateur !

— Non, non, tu es trop jeune, Simon, trop impulsif... Tu vas nous concocter deux lois, une sur la langue et une sur la laïcité.

— OK...

— Mais assure-toi que ce sont des lois timides, pas trop sévères. Par exemple, pour la laïcité, propose une loi qui va moins loin que la Charte des valeurs de Drainville.

— C’est-à-dire ?

— Les péquistes voulaient que tous les fonctionnaires enlèvent leur signe religieux ? Dis que notre loi à nous ne s’appliquera qu’aux fonctionnaires en position d’autorité. Et ajoute une clause grand-père...

— OK.

— Et pour la langue, rassure les Anglais en disant qu’on n’appliquera pas la loi 101 aux cégeps.

— Mais voyons, monsieur Legault, ça n’a pas de sens ! C’est...

— Tsss, tss, Simon ! Fais ce que je te dis...

— Mais c’est quoi le plan ?

— Tu vas voir, même si nos lois ne vont pas très loin, les Canadiens vont capoter. Ils vont déchirer leur chemise, nous insulter, menacer de combattre nos lois en cour.

— Oui, et... ?

— Et là, on va pouvoir dire aux Québécois : “Regardez, même avec des lois hypertimides, il n’y a rien à faire, le Canada ne veut rien savoir ! Il n’y a qu’une avenue : la séparation !’’ »

Le visage de Simon Jolin-Barrette s’illumine.

« Mais... Mais c’est génial, monsieur le premier ministre !

— N’est-ce pas ? Sers-moi donc un gin tonic... »