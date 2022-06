Festival de cinéma de la Ville de Québec: l’événement passe de dix à quatre jours

Après avoir pris une pause d’un an le temps de laisser passer la pandémie de COVID-19, le Festival de cinéma de la Ville de Québec sera de retour dans une formule réduite à quatre jours, au lieu des dix habituels, au mois de septembre.

• À lire aussi: Oliver Stone à Québec: «Je ne suis pas l’ami de Poutine»

La compétition avec remises de prix et la présence de films internationaux sont aussi mises au rancart afin de privilégier une nouvelle approche, explique le directeur général du FCVQ, Martin Genois.

« On s’éloigne de la formule du festival traditionnel pour essayer de réinventer le genre », dit-il.

Donc, du 8 au 11 septembre, dans une formule qui privilégiera « rencontres et découvertes » le FCVQ mettra l’accent sur les productions québécoises. On annonce déjà la projection de La guerre nuptiale, du cinéaste Maxime Desruisseaux.

Le reste de la programmation sera dévoilé ultérieurement.

Des vedettes attendues

Une initiative du festival, la présence d’Oliver Stone dans le cadre de la nouvelle série Québec rencontre, cette semaine, s’inscrit dans cette volonté de ne plus circonscrire les événements du FCVQ à ses dates habituelles de la fin de l’été.

« Dans un marché événementiel très concurrentiel, on s’est rendu compte que la formule que nous voulions aborder était celle de faire vivre des événements cinéma tout le long de l’année au lieu d’être présent à un moment figé dans le temps de dix jours. »

Ainsi, le FCVQ souhaite présenter jusqu’à six événements mettant en vedette des personnalités de renommée internationale liées au monde du cinéma.

« On choisit un artisan du cinéma qui a quelque chose d’intéressant à dire et on crée une rencontre avec un journaliste, un chroniqueur ou un intervieweur de qualité. On essaye d’aborder des thèmes qui sont plus personnels, toujours en lien avec son œuvre », précise le patron du FCVQ.

Frapper les esprits

Du même souffle, Martin Genois ne ferme pas complètement la porte au retour d’un festival étalé sur deux semaines. « À chaque geste qu’on pose, on veut s’assurer de frapper les esprits et refaire grossir le truc, si éventuellement on le souhaite, pour l’événement de septembre. »

Le 17 juin, 100 laissez-passer VIP vendus 250 $ pièce seront mis en vente. Ils permettront un accès prioritaire à tous les événements du FCVQ.

La dernière présentation du festival dans un contexte normal remonte à septembre 2019.