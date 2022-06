Fonds FTQ et Fondaction sous pression

Ça augure mal pour le rendement semestriel des deux gros fonds de travailleurs, le Fonds de solidarité de la FTQ et Fondaction de la CSN.

Les probabilités que le prix de leurs actions respectives, en date du 31 mai, soit révisé à la baisse sont très élevées.

La raison en est bien simple. Lors du semestre allant du 1er décembre au 31 mai dernier, les marchés financiers ont enregistré des reculs, tant du côté de la Bourse que de celui du marché des obligations négociables.

Quand je regarde du côté des valeurs québécoises, les reculs apparaissent d’ailleurs pas mal costauds. Des exemples ?

L’indice IQ-30, lequel est composé des 30 plus grandes sociétés inscrites à la Bourse de Toronto dont le siège social est au Québec, a reculé de 5,7 % lors des six derniers mois.

Pire encore. Son « petit » frère, l’indice IQ-120 (composé de 120 sociétés québécoises inscrites à Toronto) a perdu au cours du semestre quelque 10,4 %.

Autre indicateur pouvant servir de référence pour tenter de prédire la performance de nos deux fonds de travailleurs : le fonds QXM (CI Morningstar Ntn’l Bk Quebec). Constitué strictement de titres québécois, le QXM affiche une perte de 12 % depuis le début de décembre dernier.

Quand on regarde maintenant l’évolution des grands indices boursiers lors des six derniers mois, on constate des chutes majeures à la lumière des rendements (en dollars canadiens, tout en incluant les dividendes) compilés par l’actuaire-conseil Guy Aubin, en date du 31 mai dernier.

S&P 500 : -13,0 %

MSCI Monde : -12,8 %

MSCI Marchés émergents : -11,4 %

MSCI Europe : -7,5 %

Une exception : le principal indice de la Bourse canadienne, le S&P/TSX, a réussi le tour de force de rapporter un rendement positif de 1,7 %.

Vous allez me dire : pourquoi se montrer pessimiste envers nos fonds de travailleurs si le baromètre de la Bourse canadienne, lui, est en territoire positif ?

Parce que l’indice canadien qui reflète la performance des petites sociétés canadiennes (dont les québécoises), soit l’indice S&P/TSX Croissance de la Bourse de Toronto, s’est effondré de 25 % lors des six derniers mois.

TRÈS PRÉSENTS DANS LES PME

Or, il faut savoir que nos deux grands fonds de travailleurs sont présents dans nombre de petites et moyennes sociétés.

Dans leurs portefeuilles respectifs, le Fonds de solidarité de la FTQ et Fondaction détiennent des actifs importants dans les titres à revenu fixe, comme les obligations.

Si je me base sur le rendement semestriel des indices obligataires que vient de rapporter l’actuaire Aubin, il y a lieu d’être assez pessimiste de ce côté-là, également.

À preuve :

FTSE Canada

Obligations univers : -8,8 %

FTSE Canada

Obligations long terme : -15,6 %

FTSE Canada

Obligations rendement réel : -11,2 %

À LA RETRAITE ?

Les actionnaires du Fonds FTQ et de Fondaction qui, rendus à la retraite, entendent sortir leurs billes sous peu, ont, théoriquement parlant, intérêt à passer à l’action avant l’annonce de la révision prochaine du prix de l’action au 31 mai.

Remarquez qu’avec les fonds de travailleurs, on n’est jamais à une surprise près en raison du niveau élevé de titres privés et de fonds spécialisés dans leurs portefeuilles.